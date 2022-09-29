В Україні вже скоро почнуть будувати виробництво "байрактарів": як українці перейматимуть турецький досвід

Проєктування української філії Baykar Makina вже перебуває на фінальній стадії. Вже скоро в Україні можуть почати будувати виробництво славнозвісних "байрактарів", які допомагають ЗСУ нищити ворога.

В Україні планується не лише виробництво знаменитих БПЛА, а й науково-технічна частина, заявив засновник компанії Халюк Байрактар під час свого останнього візиту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Свої технології турки не можуть передавати іншій країні, але можуть мотивувати молоде покоління вчитися в таких науково-дослідних центрах. Отже, не за горами час, коли українці вражатимуть власними розробками на міжнародних виставках.

Зокрема, нещодавно в Туреччині така виставка відбулась. Слід зазначити, що кількість жінок та дівчат, які цікавляться технологіями вражає. Eліф Ергін - одна з них. Вона стала першою пілотессою "байрактарів". До неї літаками-безпілотниками керували винятково чоловіки. Останні два роки все змінили.

"Я закінчила математичний факультет, геодезію і географію. Мала працювати в будівництві. Втім після поверненння з навчання в Литві стала займатися моделюванням античного міста Троя з використанеям дронів. І так приєдналася до родини Байкар де спочатку навчалася а тепер викладаю", - розповідає Eліф Ергін.

Нині Еліф навчає молодих пілотів керувати ударними безпілотниками нового покоління - Акинджи та Кизил Ельма. І більшість її студентів - жінки. Чи є серед них українки і чому навчає саме їх - Еліф не зізнається. Так саме не воліє розповідати подробиці своєї роботи

Серед відвідувачів турецьких виставок військової техніки дівчат чи не більше, аніж хлопців. У хіджабах чи в міні-шортах - туркені вибороли право носити зброю і робити воєнну кар'єру. Одна з них місяць тому спричинила сенсацію в сторічній історії турецької армії. Озлем Йилмаз стала першою бригадною генералкою Збройних Сил Республіки на посаді заступниці керівника Жандармерії і берегової охорони.

Туреччина - світовий лідер за кількістю жінок в цивільній авіації. А протягом наступних 20 років туркені можуть охопити половину складу всіх військових формувань своєї країни - і звісно ж претендують на керівні посади. Турецьких чоловіків це цілком влаштовує.

"Як я можу не хотіти [щоб моя донька стала воєнним пілотом]? Хай в мене буде донька, що служить Батьківщині", - каже батько 8 річної Зейнеб - Хусеїн Кантарджиоглу.

Читайте також: