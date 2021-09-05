В Україні вже зареєстровано понад 5 тисяч потенційних донорів кісткового мозку

Лише в київському "Охматдиті" було проведено 12 неродинних трансплантації КМ для маленьких українців.

В Україні продовжують наповнювати реєстр потенційних донорів кісткового мозку, вже зареєстровано 5075 осіб.

Такі цифри наводить реєстр на своїй сторінці в соціальній мережі.

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Зазначається, що люди зголошують із різних регіонів України. Були запити навіть із окупованих територій, проте поки доправити їм конверти для отримання зразків неможливо. "Молоді люди 18-35 років, та більше, щирі, активні, небайдужі, готові простягнути руку допомоги ближньому у боротьбі з раком крові", - зазначають в реєстрі.

Нагадаємо, що у подоланні низки захворювань крові трансплантація кісткового мозку є найдієвішою. А для українських пацієнтів підійдуть найбільше саме українські донори. Проте є низка хворих, який шукають донора-двійника рокам у світових реєстрах, де понад 32 мільйонів осіб, але і досі не можуть знайти. Тож кожен, хто приєднується до реєстру може стати рятівником. Хоча фахівці зазначають, що шанси стати донором набагато нижчі, ніж потрапити до списку тих, хто потребує трансплантації.

Водночас лише у київському "Охматдиті" було проведено вже 12 трансплантацій КМ від неродинного донора. 12-тою стала 3-річна дівчинка Таїсія, яка з самого дитинства веде боротьбу з раком крові. Завдяки реєстру потенційних донорів в Україні для дитини знайшли генетичного двійника в Німеччині - 22-річного юнака, який кілька років тому приєднався до реєстру донорів кісткового мозку.

‼️12-та трансплантація кісткового мозку від неродинного донора була проведена в Україні в НДСЛ Охматдит #BMT12Ukraine ... Опубліковано Український реєстр донорів кісткового мозку Субота, 4 вересня 2021 р

Стати донором може будь-яка повнолітня людина, яка не досягнула 60-річного віку і немає низки захворювань, які б могли зашкодити пацієнту. У 80% донація гемопоетичних стовбурових клітин схожа на сдачу крові і не завдає шкоди для здоров'я донора. Найкращим донорами вважаються люди до 35 років, у реєстр таких додають безоплатно за кошти благодійних внесків. Особи старші можуть потрапити до реєстру сплативши самостійно за аналіз, який проводиться у закордонних лабораторіях.

очула як б'ється серце її загиблого сина. Нагадаємо, що під час спеціального ефіру ТСН до Дня Незалежності мама хлопця, який став донором для незнайомця, п

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