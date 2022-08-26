В Україні взимку харчів вистачить, але сплатити за них доведеться ще більше: фахівці спрогнозували, на скільки

За прогнозами фахівців, харчів вистачить до наступного посівного сезону. А от з цінами буде складніше - вони зростуть, йдеться в ТСН.

У селі, що на Волині, жінки, відомі як народний аматорський колектив «Терниця», окрім того, що співають разом, і банки допомагають одна одній закручувати. Ціни на осінь, переконані, знову зростатимуть. Тому гуртом банок закриють багато. Інфляцію долатимуть домашньою консервацією. «Будемо ділитися, треба буде й хлопцям відсилати», - кажуть вони.

До кінця року інфляція споживчих цін складе понад 30 відсотків, це прогноз Національного банку України. Причина цьому - повномасштабне вторгнення Росії.

«До кінця року ми будемо спостерігати ще подальше зростання цін. На жаль. Основний фактор - це збройна агресія проти України, і поки цей фактор не буде подолано і, відповідно, цінова ситуація не розвернеться», - каже директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Сьогодні інфляція в країні вже перетнула позначку 20 відсотків. Від початку року автомобільне паливо зросло більш ніж на 70 відсотків. Продукти харчування в ціні піднялись на 30. Та якщо вартість пального нині стоїть на місці, то з їжею - складніше. Восени харчі дорожачатимуть і далі. «На базові продукти, очевидно, що якщо й буде зростання, то воно буде значно меншим, ніж на імпортні. Взагалі в світі йде інфляція, тобто це питання не лише у вартості гривні, це питання також глобальної інфляції», - переконує економіст Тарас Качка.

Попри очікуване підвищення цін, інфляційного шоку в населення не буде. Його пік, за словами фахівців, вже минув. Ба більше, ситуація не погіршуватиметься, з часом економічну кризу вдасться подолати. Щоправда, хіба за умов припинення активних бойових дій. «Поступово темпи інфляції будуть знижуватися, зокрема, будуть трішки більше 20 відсотків 24 року і можливо в 25 році, за нашими оцінками ми прийдемо до цілі 5 відсотків. Тобто з усуненням цього чинника агресії буде певний розворот цінової тенденції», - додає Лепушинський.

Не на камеру в Нацбанку натякають і про повернення до курсу довоєнного долара. Але все залежить від того, як швидко ми переможемо ворога. Та не сумніваються в подоланні кризи співучі господині. Інфляцію, впевнені, переживемо й подолаємо. Тільки б швидше розбити росіян.

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