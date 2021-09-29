В Україні є лише два регіони, де немає "дистанційки" і діти ходять до школи: у МОН назвали їх

В Україні 2 505 шкіл, які не працюють, бо там немає 80% вакцинованих освітян.
В Україні серед освітян збільшується кількість тих, хто зробив щеплення. Майже добу з "дистанційки" до очного формату повернулося до 400 шкіл.
Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет під час розмови з журналістами 29 жовтня.
За його даними, у Києві та Сумській області зараз немає жодної школи із "дистанційкою". Всі вони працюють очно.
"Якщо на понеділок (27 вересня. - Ред.) у нас було 4 669 шкіл, які не працювали і були не допущені до офлайну, то на сьогодні таких шкіл 2 505 шкіл, які не працюють, бо у них немає 80% вакцинованих людей", - сказав він.
Також очільник МОН наголосив на важливості просвітницької роботи із освітянами щодо імунізації і розповів, як Міністерство заохочує педагогів до вакцинації:
"Постійні тривають комунікації Міносвіти з кожним керівником обласного, районного управління, з вчителями. Я особисто їжджу у регіони, школи, збираю директорів шкіл, освітянські колективи. Треба все роз'яснювати... Якщо у когось є побоювання щодо вакцинації, здоров'я, слід звертатися до спеціалістів. Є сімейні лікарі, закликаємо їх щодо роз'яснювальної роботи, запрошуємо медиків до закладів освіти, щоб роз'яснювати колективам".
Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко додав, що до просвітницької роботи залучено експертів як національного, так регіонального масштабів. За його словами, це відбувається у всіх без виключення регіонах.
Нагадаємо, у МОН розповіли, якими будуть канікули школярів у 2021 – 2022 навчальному році.