В Україні є лише два регіони, де немає "дистанційки" і діти ходять до школи: у МОН назвали їх

В Україні є лише два регіони, де немає "дистанційки" і діти ходять до школи: у МОН назвали їх

В Україні 2 505 шкіл, які не працюють, бо там немає 80% вакцинованих освітян.

В Україні серед освітян збільшується кількість тих, хто зробив щеплення. Майже добу з "дистанційки" до очного формату повернулося до 400 шкіл.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет під час розмови з журналістами 29 жовтня.

За його даними, у Києві та Сумській області зараз немає жодної школи із "дистанційкою". Всі вони працюють очно.

"Якщо на понеділок (27 вересня. - Ред.) у нас було 4 669 шкіл, які не працювали і були не допущені до офлайну, то на сьогодні таких шкіл 2 505 шкіл, які не працюють, бо у них немає 80% вакцинованих людей", - сказав він.

Також очільник МОН наголосив на важливості просвітницької роботи із освітянами щодо імунізації і розповів, як Міністерство заохочує педагогів до вакцинації:

"Постійні тривають комунікації Міносвіти з кожним керівником обласного, районного управління, з вчителями. Я особисто їжджу у регіони, школи, збираю директорів шкіл, освітянські колективи. Треба все роз'яснювати... Якщо у когось є побоювання щодо вакцинації, здоров'я, слід звертатися до спеціалістів. Є сімейні лікарі, закликаємо їх щодо роз'яснювальної роботи, запрошуємо медиків до закладів освіти, щоб роз'яснювати колективам".

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Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко додав, що до просвітницької роботи залучено експертів як національного, так регіонального масштабів. За його словами, це відбувається у всіх без виключення регіонах.

Нагадаємо, у МОН розповіли, якими будуть канікули школярів у 2021 – 2022 навчальному році.

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