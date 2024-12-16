В Україні з нового року потрібно буде реєструвати домашніх тварин: що відомо

В Україні створюють єдиний реєстр, де зберігатимуть дані про домашніх тварин: в ньому буде інформація про вакцинацію, хвороби тварин та контакти власників. Усе це в рамках Євроінтеграції.

Яких тварин реєструватимуть, коли ваш котик чи собачка з’явиться в додатку "Дія" та як реагують на це самі власники домашніх улюбленців - з’ясовувала кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Власниця домашніх тварин Олена про єдиний державний реєстр домашніх тварин уже знає, а от чи додавати Варга ще думає.

"У мене Варг зараз знаходиться максимально в правовому полі, він чіпований, в нього вчасно ідуть всі вакцинації. Він здав СКА. Він зараз знаходиться в реєстрі в загальному і я не бачу для себе зараз необхідності плодити ці реєстри", - каже власниця собаки і кота Олена Бодня.

Вдома з прогулянки на Варга та Олену чекає кіт. Жінка розповідає, як влітку знайшли малюка у воді.

"Він знайшов там було 3 кошенятки, 2 на жаль не вижили і 1 вижив, тому кіт у нас такий знайда, але дуже хороший. Це просто найкращі друзі зараз. Тобто я собачнік, а от він – кошатнік став", - каже Олена.

Вона каже, що кота зареєструє.

Зареєструвати можна буде котів, собак та тхорів. Чому саме такий перелік - пояснюють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

"Тому що це найбільш розповсюджені в Україні тварини. І тхори дійсно на третьому місці", - каже заступник міністра Денис Башлик.

А от точної кількості немає, бо на сьогодні в країні відсутня єдина база домашніх тварин. База буде доступна для всіх ветеринарних лікарів - і державних, і приватних. Останнім це дозволить видавати паспорти державного зразка.

"Реєстрацію тварин очікуємо на початку 25 року. Це січень 25-го року. Вже буде доступно для всіх відповідальних власників тварин. Чому я кажу відповідальних – тому що цей проект, так, як він є експериментальним – він є за бажанням", - каже Денис Башлик.

Рєстрація буде безоплатною. У ветеринарній клініці розповідають - до повномасштабного вторгненння Росії в Україну багато людей взагалі нехтували реєстрацією тварин.

В Україні запрацює реєстр домашніх тварин

"Цікавилися лише ті люди, які досить часто подорожують і які не можуть залишити своїх улюбленців на довгий період. Ті люди стикалися з тим, що потрібно, щоб тварина була чіпована, щоб у тварини був паспорт. Щоб були всі вакцини", - каже ветеринар Віталій Олійник.

Переваги єдиного реєстру будуть як для власників, так і для лікарів - каже ветеринар Віталій.

В Міністерстві цифрової трансформації розповідають - у 2025 році документи тварини буде підтягувати і в "Дії". Реєстрація добровільна, але розробники закликають бути свідомими та не нехтувати державним реєстром. Запроваджувати податок на тварин поки що не планують.

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