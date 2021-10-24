В Україні з'явилися автомобілі майбутнього - легковик на водні замість пального та електровантажівка

В Україні планують збудувати перший у світі завод із виготовлення електровантажівок.

Автомобілі майбутнього, які працюють на водні, та електровантажівки вже є в Україні.

Навіть невеликого дощу на заправці може бути достатньо, щоб видобути із води – водень, на якому автівка проїде понад тисячу кілометрів. Водень - це революційне паливо, елемент, з якого на дві третини складається весь оточуючий світ. І найцікавіше - водень не зникає в баку автомобіля, як бензин, а знову перетворюється на воду.

Про це 24 жовтня йдеться в другому епізоді спецпроєкту "Дилери майбутнього" в ТСН.Тиждень.

Уже за п'ять років, 2027-го, не можна буде завезти до України вживане авто з дизельним двигуном. У 2030-му заборону розширять ще й на нові дизельні та вживані бензинові автівки. І так буде всюди в світі.

Українська електровантажівка

У Кривому Розі, місті з дуже брудним повітрям, у гаражі оселивсяя стартап, який має всі шанси народити вантажівку майбутнього. Розробник електровантажівки Віталій Бризгалов каже, що "звичайний автомобіль має 30 тисяч поверхонь, які труться, зношуються. Взагалі в світі немає жодної окупної автівки для бізнесу. Люди не мають вибору, що купити. В них або бензин, або дизель, або газові. А електричних машин вони не можуть купити. Їх не існує".

У світі досі ніхто не створив жодної міської вантажівки на електриці. Але Віталій Бризгалов з командою вже кілька років невпинно вирішує цю велику світову проблему. Вони не перероблюють існуючі моделі, а створюють свою вантажівку з нуля.

"Сам процес побудови зайняв три місяці. Але розробка до цього тривала два роки. Кожна деталь автівки, якщо це можливо, була виготовлена самостійно або силами підприємств України. Ця платформа універсальна і розрахована для будь-якого бізнес-використання. В першу чергу це логістика в межах міста. Доставка товарів до магазинів. Це хліб, це пошта. Сервісні служби, ремонтні бригади", - говорить Віталій Бризгалов.

"Дилери майбутнього" | Прихід водневих машин до України

Бензинова автівка в експлуатації на місяць обходиться у 400 доларів, а електрична - у 55 доларів, тобто у вісім разів менше. При тому, що вона екологічна і не потребує обслуговування.

Компанію вже, на стадії розробки, кілька разів пропонували продати. А пропозиції побудувати завод стартапери отримали з Польші та Чехії. Але Віталій залишається в Україні – і будуватиме свій завод тут.

"Маємо намір до кінця 2022 року збудувати виробництво, яке зможе збудувати 1000-1300 автівок на рік. У 2023 році ми починаємо будувати великий завод, розрахований на будівництво 5-10 тисяч машин на рік", - говорить розробник електровантажівки.

Головною проблемою електрокарів є довге заряджання та невелика ємність акумуляторів.

Електрична вантажівка Віталія Бризгалова вже через рік буде продаватися за ціною від 16 до 24 тисяч долларів.

Воднева автівка

В Україні з'явилася перша автівка на водні. У звичайному авто у двигуні спалюється бензин чи газ. А воднева працює за іншим принципом.

"Давайте заглянемо під капот – це звичайний електродвигун, тут немає жодного згоряння. Це електромобіль, який виробляє електричну енергію за рахунок поєднання водню з бака з киснем, який є в нашому атмосферному повітрі. Утворюється хімічна реакція. Виробляється вода і створюється електрична енергія", - пояснює радник міністра закордонних справ та засновник Водневої Ради України Олександр Рєпкін.

Тобто це – перший автомобіль, який не потребує, аби люди робили дірки в планеті і витягували звідти невідновлювальні ресурси. В основі - звичайна вода. Через цю воду на заводі чи просто на заправці пропустили електричний струм, який і розділить Н 2 О на кисень та водень. А потім цей зріджений водень під тиском заправляють в бак, вимірюючи не літрами, а кілограмами. 5 кілограмів водню коштують 49 доларів – і далі в машині хитра мембрана знов об'єднає два гази, та ще виділить електричну енергію.

"Водень перебуває в баку і використовується замість акумулятора. Ми отримуємо електромобіль, який заряджається 5 хвилин", - каже Олександр Рєпкін.

Водневий автомобіль цього тижня встановив світовий рекорд - на одній заправці проїхав 1360 кілометрів.

ТСН.ua

Поки що в Україні лише дві подібні машини і проблема з ними лиш одна – в державі і немає жодної офіційної заправки. Автівки возять заправляти в Німеччину, де вже близько сотні водневих АЗС.

"Я впевнений, що вже в наступному році в першому кварталі з'являться перші заправки. Яка буде обслуговувати ті 10 автівок, які будуть на той час в Україні", - говорить Олександр Рєпкін.

За вживаний водневий автомобіль з Японії Олександр Рєпкін заплатив 15 тисяч доларів, це разом із усім митним оформленням.

Водень – це не просто автомобільне пальне майбутнього. Це – справжня революція в енергетиці. Німеччина вже кілька років заявляє про зацікавленість з переведення всіх своїх електростанцій з вугілля – на водень. При цьому водень німці хочуть отримувати з України. І це не дуті проєкти – торік почалися переговори про будівництво в Запорізькій області заводу з виробництва водню. А для експорту газу до Європи планують використовувати потужності української газотранспортної системи.

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