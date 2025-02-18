В Україні з’явиться військова поліція: чиї автівки оглядатимуть та кого зупинятимуть

Як військова поліція буде взаємодіяти з цивільними.

В Україні планують створити Військову поліцію. Вона зможе розшукувати та затримувати правопорушників, зупиняти транспорт, перевіряти документи, обшукувати, а також отримає доступ до житла.

Відповідний законопроєкт (№6569-д) Верховна Рада підтримала у першому читанні. Усе, що відомо про новий орган – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що таке військова поліція

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що проєктом закону в Україні пропонується створити новий орган – Військову поліцію, яка буде укомплектована військовослужбовцями.

На неї покладаються повноваження із забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Військова поліція в Україні отримає нові повноваження, зокрема:

З’ясування обставин, розслідування, виявлення та попередження військових правопорушень, зокрема військової дисципліни, в військових частинах та військових формуваннях (включаючи службові перевірки, супровід засуджених у військових злочинах до судових та правоохоронних органів, та до місць позбавлення волі)

(включаючи службові перевірки, супровід засуджених у військових злочинах до судових та правоохоронних органів, та до місць позбавлення волі) Забезпечення правопорядку в умовах правового режиму воєнного стану, включаючи перевірки транспортних засобів, встановлення обставин ДТП , за участю водіїв та інших осіб, які керували військовими транспортними засобами МОН України, ЗСУ, та Державної спеціальної служби

, за участю водіїв та інших осіб, які керували військовими транспортними засобами МОН України, ЗСУ, та Державної спеціальної служби Забезпечення дотримання комендантської години

Охорона військовополонених

Боротьба з ворожими диверсійно-розвідувальними групами

Охорона військових об'єктів, військових містечок та їх населення

Відновлення та підтримання порядку і дисципліни у військових частинах

А також інші повноваження, які передбачені законодавством про правовий режим воєнного стану

Крім того, у невідкладних випадках, пов’язаних із порятунком людей, майна або переслідуванням підозрюваних, зможе проникати до житла чи іншого володіння особи з обов’язковим повідомленням слідчих органів і прокуратури.

За невиконання вимог або законних розпоряджень посадових осіб Військової поліції громадянам загрожуватиме штраф до 17 000 грн.

Законопроєкт передбачає відповідні зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Фінансування Військової поліції здійснюватиметься коштом державного бюджету через Міністерство оборони, а також з інших дозволених міжнародними договорами джерел.

Як військова поліція взаємодіє з цивільними

Законопроєкт здебільшого стосується сфери несення військової служби, розслідування та попередження військових злочинів та забезпечення виконання законодавства про правовий режим воєнного стану.

“Тобто проєкт стосується спеціальних суб'єктів, які відносяться до сектору безпеки і оборони, зокрема МОН, ЗСУ та Державної спецслужби транспорту”, – пояснила ТСН.ua адвокатка.

Марина Бекало зазначила, що цивільних осіб цей проєкт стосується лише в частині перевірки транспортних засобів — поверхневого огляду та документів, що посвідчують особу та право керування транспортними засобами.

Коли запрацює військова поліція

Законопроєкт наразі перебуває на доопрацюванні – готуються правки до другого читання, з урахуванням внесених зауважень з боку профільних комітетів Верховної Ради. Яка буде остаточна редакція, побачимо згодом.

Наразі парламент готує законодавчі зміни для створення військової поліції, спеціалізованої прокуратури та військових судів.

Навіщо військова поліція в Україні

На думку Марини Бекало, наявність спеціального правоохоронного органу, який би займався суто військовими правопорушеннями – тобто, вузькою спеціалізацію – є об’єктивно необхідною в умовах війни.

“Через відсутність спеціальних знань, чітко визначених повноважень, кваліфікації та компетенції в сфері військової справи та військових правопорушень у представників органів національної поліції та Державного бюро розслідувань”, – каже Марина Бекало.

Варто зазначити, що спеціальний правоохоронний орган із підтримання правопорядку у збройних силах та інших військових і воєнізованих формуваннях створений і працює у багатьох країнах світу. Зокрема в Австрії, Бельгії, Бразилії, Великій Британії, Ізраїлі, Німеччині, США, Фінляндії та інших.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Рада підтримала в першому читанні створення військової поліції.

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