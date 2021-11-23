В Україні з'явився мобільний застосунок для протидії домашньому насильству: що відомо

Від початку року поліція зафіксувала понад 203 тис. випадків домаш.нього насилля

В Україні створили перший мобільний застосунок, який допомагає розпізнавати та протистояти домашньому насиллю.

Чому застосунок наразі вкрай потрібен, а також як він працює - у сюжеті Сніданку з 1+1.

203 721: саме стільки випадків домашнього насилля зафіксувала Національна поліція за перші вісім місяців цього року. Наразі майже 90кривдників перебувають на обліку в правоохоронців, але цише офіційні дані. Людей, які страждають від домашнього насилля насправді в рази більше.

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Ті, кого кривдять, не завжди це розуміють, каже Тетяна Рамус, амбасадорка "Білої стрічки" - міжнародного руху на підтримку жінок проти насильства та дискримінації.

"Дуже часто жінки взагалі не розуміють, що вони перебувають у нездорових стосунках. У нашому застосунку ви можете подивитися, що таке психологічне насилля, що таке фізичне насилля, що таке економічне насилля. Багато жінок дивуються тому, що вони навіть не могли собі уявити - це може бути насиллям", - розповіла вона.

Тетяна розповідає про мобільний застосунок "White Ribbon Ukraine". У ньому багато інформації щодо визначення домашнього насилля, його видів, а також порад, як захистити себе. Також там є список необхідних контактів, за якими можна звернутися за необхідності. Наприклда, контакти юристів, психологів, волонтерів, які допомагатимуть жертвам домашнього насилля у кризові моменти. Сам застосунок перетвориться на справжню персональну "службу безпеки".

"Якщо не знаєш, що тобі робити, не знаєш, куди тобі бігти – в тебе є цей застосунок. Якщо в тебе проблема, ти натискаєш кнопку - тебе є виклик поліції. Поліція приїжджає і захищає тебе. Якщо в тебе є якась інша проблема, в тебе є якісь організації, які тобі можуть допомогти. Через цей застосунок можна їх викликати чи отримати консультацію", - каже Тетяна Рамус.

"White Ribbon Ukraine" - українська адаптація мобільного застосунку, розробленого для різних країн світу в межах фонду "Біла стрічка". Хоч в першу чергу він орієнтований на допомогу жінкам, Тетяна РАмус каже, що за потреби скористатися ним зможуть і чоловіки.

Наразі застосунок працює в тестовому режимі, але його вже можна скачати через App Store чи Google Play.