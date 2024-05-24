В Україні з'явився незвичний танк: чому він не на фронті та яку роботу виконує

У лісах Житомирщини пожежники разом з лісівниками тренувалися не просто гасити лісові пожежі, а займання на замінованій території. Для цього вперше використали бронетехніку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександр Загородний.

Мета навчань - перевірити, як швидко відреагують пожежники на цю умовну лісову пожежу. Першими до вогню дістаються квадроцикли, потім під'їжджають позашляховики. На їхньому борту лише по півтонни води. Так, небагато, погоджуються рятувальники, але коли пожежа лише розгоряється і цього достатньо. Зрештою, підтягується важка техніка.

"Це наймасштабніші тренування в лісах України за останні кілька років. Тут задіяні кілька сотень людей і кілька десятків одиниць техніки і навіть пожежний танк", - каже Олександр Загородний.

Він не просто під'їжджає, танк горне перед собою лопатою землю. Це щоб вогонь не поширювався далі, але є й інше завдання - він може прогорнути дорогу серед мінного поля.

Танк і сам везе на собі 9 тонн води та піноутворювач. Місце пожежі оборює ще одна броньована машина. Ця гусенична машина може дістатися до пожежі навіть через болотисту місцевість. Але у штабі навчань керівники вирішують, цього замало і ставлять завдання долучити ще техніку. З сусіднього ставка потужними насосами качають 110 літрів води за одну секунду, тобто понад 6 тон за одну хвилину.

Пожежний танк

Спільними стараннями вогонь таки загасили, разом з іншою технікою із завдання повертається пожежний танк.

Водій розповідає, цю бронемашину вивезли з Ізюму - танк був побитий ворожими снарядами, його відремонтували.

Також пожежники вчились гасити умовну пожежу у сусідньому лісі. У кожного планшет з точкою займання. Тепер перевірятимуть екіпаж з якої області приїде на пожежу першим. У змаганнях беруть участь рятувальники з Житомирської, Хмельницької, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. Але хто ж був першим визначити неможливо, різними дорогами усі приїжджають практично одночасно.

Навчання рятувальників

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 24 травня 2024 року | Новини України

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