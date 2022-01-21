В Україні з'являться пігулки для лікування COVID-19 удома: яку мають назву і як діють

В Україні з'являться пігулки для лікування COVID-19 удома: яку мають назву і як діють

"Паксловід" використовують за легкого перебігу коронавірусу.

Препарат "Молнупіравір", яким лікуватимуть хворих на коронавірус, мають зареєструвати в України наступного тижня. Також проходить реєстрацію ще один засіб для лікування в домашніх умовах.

Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів під час зустрічі з журналістами, інформує ТСН.ua.

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"Ремдесевір", "Тоцилізумаб"," Молнупіравір" - законтрактовано 300 тисяч доз. Наступного тижня очікуємо на державну реєстрацію препарату. Після реєстрації скажемо дату поставки, від реєстрації це залежить. І вже будуть поставки. Чекаємо тільки на реєстрацію", - сказав Ляшко.

За його словами, щодо "Паксловіду" від компанії Pfizer, який призначений для захисту від госпіталізації та летальних випадків, ситуація майже аналогічна. Утім, як пояснив Ляшко, препарат призначений для амбулаторного лікування.

"Використовують для легких хворих, оскільки це противовірусний препарат, який запобігає переходу у тяжку стадію", - уточнив Ляшко, додавши, що лікарський засіб буде призначатися після того, як лікар діагностує коронавірус.

Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

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