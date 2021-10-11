В Україні з'являться спецкамери, які фіксуватимуть порушників карантину: Кузін повідомив, у яких містах і коли їх впровадять

В Україні з'являться спецкамери, які фіксуватимуть порушників карантину: Кузін повідомив, у яких містах і коли їх впровадять

З'являться такі камери у двох найбільших містах не раніше, аніж 1 листопада.

В Україні в листопаді у двох найбільших містах у рамках пілотного проєкту запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. З'являться такі камери у Києві та Харкові або Дніпрі.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін у коментарі ТСН.ua.

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Кузін пояснив, що йдеться про проведення пілотного дослідження, яке було ініційоване ВООЗ і підтримане МОЗ. Зі слів головного санітарного лікаря, "завдяки встановленню відеокамер буде відбуватися деперсоналізована оцінка умовного відсотку дотримання протиепідеміологічних норм".

"Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять вздовж камери або зони її дії, і скільки з них у масках, скільки дотримуються дистанції. Зараз вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. Пілот планується зробити в двох великих містах - Київ і в Харкові або Дніпрі. Ми очікуємо, що цей пілот буде запущене не раніше аніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати за два тижні", - сказав він.

Головний санлікар наголосив, що за умови використання такої системи не буде проводиться будь-яка ідентифікація, збереження персональних чи конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

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"Ця система і це програмне забезпечення дозволяє нам в автоматичному режимі показувати дотримання чи недотримання, або типу недотримання протиепідеміологічних вимог", - висловився Ігор Кузін.

На уточнювальне запитання, яке покарання чекає на порушників, Кузін відповів: "М'яко кажучи, це пілот із відстеження загального відсотку протиепідеміологічних вимог. Але, водночас, для людей, які порушують протиепідеміологічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі Україні і передбачене покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні".

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