Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Україні за вихідні від коронавірусу щепили рекордну кількість людей: кого приймали та що кололи

В Україні за вихідні від коронавірусу щепили рекордну кількість людей: кого приймали та що кололи

КМДА

Центри вакцинації вихідного дня цими вихідними працювали у півсотні населених пунктів.

В Україні за вихідні щепили рекордну кількість людей. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, майже 35 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу лише минулої суботи, 12 червня. 

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 14 червня. 

Центри вакцинації вихідного дня цими вихідними працювали у півсотні населених пунктів - це учетверо більше, аніж тиждень тому.

Кололи китайську вакцину "Коронавак". Приймали за попереднім записом через Дію, систему "Хелсі" або ж контакт-центр Мінохоронздоров'я. Втім, пускали й тих, хто прийшов без запису.

Перше щеплення від ковіду в Україні отримали вже майже півтора мільйона людей. Повністю вакциновані, тобто тих, хто отримали обидві дози - майже 240 тисяч українців.

Новини України: рекордна вакцинація українців – за минулу суботу щеплення отримали майже 35 тисяч

Новини України: рекордна вакцинація українців – за минулу суботу щеплення отримали майже 35 тисяч

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар розповів, чи змішуватимуть в Україні вакцини від коронавірусу.