В Україні за вихідні від коронавірусу щепили рекордну кількість людей: кого приймали та що кололи

Центри вакцинації вихідного дня цими вихідними працювали у півсотні населених пунктів.
В Україні за вихідні щепили рекордну кількість людей. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, майже 35 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу лише минулої суботи, 12 червня.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 14 червня.
Центри вакцинації вихідного дня цими вихідними працювали у півсотні населених пунктів - це учетверо більше, аніж тиждень тому.
Кололи китайську вакцину "Коронавак". Приймали за попереднім записом через Дію, систему "Хелсі" або ж контакт-центр Мінохоронздоров'я. Втім, пускали й тих, хто прийшов без запису.
Перше щеплення від ковіду в Україні отримали вже майже півтора мільйона людей. Повністю вакциновані, тобто тих, хто отримали обидві дози - майже 240 тисяч українців.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар розповів, чи змішуватимуть в Україні вакцини від коронавірусу.