В Україні заблокували роботу єдиного заводу, який виготовляє компоненти для броні: нові подробиці скандалу

Виробництво української броні може зупинитись, бо у Запоріжжі детективи Бюро економічної безпеки арештували сировину, без якої виготовлення спецсталі неможливе. Мова йде про арешт майна Запорізького феросплавного заводу. Напередодні туди приїхали детективи БЕБ із рішенням Шевченківського суду столиці про проведення обшуків та вилучення бухгалтерських документів за період 2018-2022 роки. Разом із документами, правоохоронці арештували і продукцію заводу. Спеціалісти кажуть, що без неї в Україні може повністю зупинитись виробництво сталі. Зокрема без феросплавів із Запоріжжя неможливе виробництво української броні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що каже керівник заводу

ТСН у Запоріжжі показали феросплави: феросилікомарганець, феросиліцій та феромарганець Це важливі складові металургійного виробництва. Двері складу зачинені на залізний замок і опломбовані. Усю продукцію арештував детектив Бюро економічної безпеки Костянтин Хорий.

Продукцію арештував детектив Бюро економічної безпеки Костянтин Хорий.

Виробництво зупинене, контракти не виконуються. Керівник підприємства у розпачі. Він каже, що працювати у прифронтовій зоні з постійними перебоями електрики було надзвичайно важко. А після так званих слідчих дій БЕБ уже неможливо.

"Ми намагаємося переконати те, що ми на сьогодні ледь живемо. Ми на сьогодні працюємо на 10-11% наших потужностей. Це те, що ми можемо, щоб забезпечити українських наших споживачів по тих контактах, які є", - каже голова правління АТ "Запорізький феросплавний завод" Павло Кравченко.

Павло Олександрович показує ухвалу суду на проведення обшуків. Її видав Шевченківський суд столиці. Суть претензій правоохоронців до Запорізького заводу зводиться до того, що шість років тому тут зберігалася продукція Нікопольського заводу феросплавів.

"Вести себе таким чином, щоб прийти на підприємство, не маючи дозволу суду, забрати продукцію і сказати, що тепер у вас немає. Люди ризикують, вони кажуть, добре, ми з вами будемо працювати. А зараз орки по нас б'ють. Тільки вчора вдарили в 15:00 годину, коли слідчі в мене вилучають продукцію. Так хто, хто болісніше б'є?", - каже голова правління АТ "Запорізький феросплавний завод" Павло Кравченко.

Павло Кравченко

Суддя дав дозвіл детективам виявити і вилучити відповідні документи, що підтвердять співпрацю підприємств. Також дозволено вилучити електронні носії інформації, які можуть такі документи зберігати. Жодного слова про арешт готової продукції заводу у судовому дозволі немає.

"Детектив каже, що він буде вилучати у нас всю продукцію, яка є на 00:00 годин вівторка, на 00:00 годин 10 до 11. Ми звертаємося до рішення суду, яке каже, що вилучення документів. На всю продукцію він не дає вам дозволу. Він (детектив -ред.) пояснює і каже - це моє право", - зазначає голова правління АТ "Запорізький феросплавний завод" Павло Кравченко.

Експерти пояснили, чим загрожує арешт феросплавів

Таким чином детектив Хорий заарештував продукцію заводу, на виробництво якої в нормальних умовах потрібно півроку. Фахівці попереджають, якщо поставки феромарганцю зупиняться хоч на один день – це повністю зірве виробництво української сталі, зокрема і броні. Без феросплавів – виробництво будь-якої металургійної продукції неможливо.

"Феросплав – це сіль і перець для виробництва сталі. Як ви можете борщ зварити без цього, так і будь-яка сталь має обов'язково зберігати, крім заліза, якісь елементи", - каже Анатолій Овчарук.

Анатолій Овчарук – професор, академік та викладач. 50 років він вчить металургів технологій виробництва сталі. Нам він на пальцях пояснює ливарний процес: хочеш міцну сталь – додаєш відповідний феросплав. Треба щоб сталь не іржавіла – знову феросплави.

Анатолій Овчарук

Арешт продукції заводу вигідний росіянам, каже експерт

"Запорізький завод феросплавів – єдине підприємство в Україні, яке виробляє марганець металевий. Марганець металевий використовується для придання специфічних властивостей сталі, марганець металевий використовується для виготовлення броні сталі. Вилучення такого товару залишає нас як країну, яка планує виробляти воєнну техніку на грані", - каже Сергій Кудрявцев.

Сергій Кудрявцев - виконавчий директор української Асоціації виробників феросплавів не добирає слів, оцінюючи дії детективів БЕБ. За словами фахівця, через арешт марганцю металевого, виробленого в Україні, вітчизняним сталеварам доведеться шукати його за кордоном: єдині виробники в світі – це Китай та Казахстан.

"Це повний саботаж виробництва. Кому це вигідно? Може кудись в інше місце. Може для когось зберегти. Чи передати. Дуже потрібна росіянам. Вилучення такого тоовару залишає нас як країну, яка планує виробляти воєнну техніку на грані. В залежності від іноземних виробників", - каже Сергій Кудрявцев.

На заводі подали апеляцію на дії БЕБ

Сьогодні юристи Запорізького заводу феросплавів подають апеляцію на дії детектива БЕБ. Сподіваються, що суд дозволить відвантажувати продукцію, яку виробило підприємство у 2024 році.

"У мене перше таке рішення, це може бути частина райдерства. На сьогодні ми слабкі, дуже слабкі. Ми ледь виживаємо. При всіх наших умовах, які є на сьогодні, ми намагаємося шукати, як бути корисним для наших людей. Ми отримуємо 1800 людей. В мене 406 моїх робітників знаходяться на фронті", - каже голова правління АТ "Запорізький феросплавний завод" Павло Кравченко.

Запорізький феросплавний завод / Фото: Бюро економічної Безпеки України

Інакше виробництво феросплавів буде зупинено. Кваліфікований персонал розійдеться світом у пошуках заробітків. ТСН зверталась до правоохороних органів із запитом, просили прокоментувати необхідність вилучення усієї продукції заводу феросплавів. На момент виходу програми БЕБ відповіді не надало.

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