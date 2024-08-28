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В Україні зафіксовано першу смерть від гарячки Західного Нілу: що це за хвороба і чому вона поширюється

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В Україні зафіксовано першу смерть від гарячки Західного Нілу: що це за хвороба і чому вона поширюється

В Україні через гарячку Західного Нілу помер чоловік

Від недуги помер житель Черкащини.

В Україні зафіксували першу смерть від гарячки Західного Нілу. 

Про це йдеться у ТСН. 

Хворобу зареєстрували на Черкащині в 65-річного жителя області. А лікували чоловіка в одному з медзакладів Києва. Там і встановили остаточний діагноз.

Геморагічна лихоманка Західного Нілу – це небезпечна вірусна хвороба, що передається через укуси комарів. Також переносниками недуги є деякі птахи та гризуни. У тяжких випадках вона супроводжується гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку.

Недугу переносять комарі / ©
Недугу переносять комарі

Ураженням слизових оболонок, висипкою, розповів ТСН головний санітарний лікар Черкащини Володимир Папач. Недуга має літньо-осінню сезонність. Частіше нею хворіють сільські жителі, а також любителі полювання. Упродовж липня й серпня, випадки захворювання на гарячку Західного Нілу фіксували, зокрема, на Київщині, Полтавщині та в Києві, - повідомляють в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Там додають, цьогоріч кількість випадків цієї інфекції - зросла через зміни клімату та розширення ареалу проживання переносників. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 28 серпня. 4 загиблих у Кривому Розі! Нові ліміти з картки на картку!

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