В Україні зафіксували декілька замахів на життя поліцейських та військових: що відомо

В Україні зафіксували кілька диверсій проти співробітників поліції та військових. Все це відбувалося в режимі онлайн – на місці одного із злочинів знайшли камеру, що вела трансляцію.

Що про ці випадки кажуть у поліції та як інциденти коментують військові – дивіться в ексклюзиві ТСН.

Один із інцидентів трапився у Дніпровському районі Києва. Караульний військовослужбовець обходив територію і помітив пакет, що лежав біля автомобіля. Коли він нахилився до нього, спрацював вибуховий пристрій, який активували дистанційно. Поруч на дереві була прикріплена камера, що вела трансляцію. Активація вибухівки здійснювалася через SIM-карту мобільного оператора, аналогічним способом передавалося й відео з камери, яка транслювала все в реальному часі. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

Ще один випадок диверсії із застосуванням вибухівки трапився в середині листопада у Печерському районі Києва.

До поліції надійшло повідомлення від жінки, що на Печерському узвозі до неї вчиняється насилля з боку чоловіка і вона нібито зачинилась у ванній. Поліцейські, що прибули на місце події, зателефонували жінці, і вона сказала їм, щоб вони зайшли до квартири, двері якої не зачинені. Коли правоохоронці відчинили двері та зробили крок всередину, то почули спрацювання чеки гранати й встигли зачинити двері до вибуху. Вибух прогримів у коридорі квартири.

На щастя, в результаті ніхто не загинув. Квартира виявилась орендованою, причетних до цієї диверсії вдалося затримати. За інформацією правоохоронних органів, є підстави вважати, що ці дії були скоєні умисно. До розкриття цього злочину залучені профільні служби, у тому числі працівники СБУ.

У середині листопада біля адміністративної будівлі у Дарницькому районі відбувся вибух невідомого предмету. На щастя, потерпілих внаслідок вказаної події не було. Працюючи на місці підриву, вибухотехніки поліції Києва встановили, що спрацював вибуховий пристрій дистанційної дії, який був начинений цвяхами та шурупами. Під час розслідування поліція Києва разом із СБУ встановили, що до цього теракту причетний 17-річний хлопець з Одеської області.

Затриманий підривник / Фото: Головне управління національної поліції Київської області

Представники ворожих спецслужб завербували неповнолітнього через соціальні мережі. За вказівкою куратора юнак прибув з Одеси до Києва й заклав вибухівку неподалік будівлі державної установи, яку привів у дію шляхом дистанційного керування. Надалі зловмисник переховувався у столиці на орендованих квартирах й згодом вирушив до Одеси, де його затримали поліцейські, коли він готувався до вчинення ще одного теракту.

Крім того, наразі встановлено, що порушник причетний до підпалу двох відділень Укрпошти у Миколаєві та Одесі. Слідчі СБУ у Києві та області відкрили кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт".

На ці диверсії вже звернули увагу військові. Зокрема, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram-каналі зазначив, що російські спецслужби значно активізували свою діяльність.

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"Зараз знову сильно активізувались російські спецслужби, наймаючи наших д@білів для диверсій. При цьому самі диверсії стали набагато небезпечнішими. Це вже не підпали військових авто, а вбивства – наприклад за допомогою закладеної вибухівки. Мені складно зрозуміти, наскільки потрібно бути тупими, щоб брати такі задачі від росіян. Дуже багато дегенератів спіймано. Найкращий для них варіант – коли їх ловлять правоохоронні органи. Навіть довічний вирок, на фоні інших можливих опцій, стає непоганим варіантом", – висловився Жорін.

Нагадаємо, що поліція також зафіксувала 266 випадків підпалів авто військових та волонтерів з початку року. Речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець розповіла, що загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України. Ці атаки є не лише спробою зупинити логістику і постачання важливих ресурсів, але й актами терору, які повинні посіяти страх серед тих, хто активно підтримує оборону України.

"Є всі підстави стверджувати, що за замовленням підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів стоять ворожі спецслужби з метою розхитати внутрішню ситуацію в країні, особливо у прифронтових регіонах", – написала речниця Офісу генпрокурора.

Більше інформації – в ексклюзиві ТСН: "В УКРАЇНІ ВЛАШТУВАЛИ ДИВЕРСІЇ ПРОТИ ВІЙСЬКОВИХ І ПОЛІЦІЇ: все транслювалось онлайн!"