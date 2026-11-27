В Україні офіційно мешкають понад 150 тисяч росіян / © ТСН

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Під час війни Росії проти України в нашій країні на законних підставах мешкають понад 150 тисяч громадян РФ, частина з них має оформлені посвідки на постійне проживання, частина — на тимчасове, а 49 громадян Росії документовані посвідками на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням — про це у відповіді на інформаційний запит для ТСН.ua повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, посилаючись на статистику на кінець жовтня 2026 року.

Крім того, керівництву Держміграційної служби ми поставили питання про те, чи існує зараз, у 2026 році, офіційне працевлаштування громадян РФ в Україні.

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У цьому відомстві нам відповіли наступне: «Згідно із частиною першої статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами Державного центру зайнятості. Видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян російської федерації, Республіки Білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, здійснюється із погодженням із регіональними органами СБУ».

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Іншими словами, такі особи, які законно перебувають в Україні та мають наміри офіційно працевлаштуватись, мають бути перевірені контррозвідувальними підрозділами української спецслужби.

Відповідь держміграційної служби на запит від ТСН.ua

Друга сторінка відповіді ДМС на запит ТСН.ua.

Своєю чергою, на питання про те, ким можуть бути всі ці росіяни та чим можуть займатися в Україні, доктор соціологічних наук Олександр Шульга відповів нам в коментарі наступне: «150 тисяч — це, можливо, і мало. З урахуванням того, що впродовж пострадянського періоду не було жодних перепон для перебування росіян в Україні. Тобто ця цифра точно не є великою для України. Не виключено, що це росіяни, які живуть в Україні десятки років, але не отримували громадянства».

На Полтавщині ледве не мобілізували росіянина: що відомо

Як з’ясував ТСН.ua, у серпні цього року, один з цих 150 тисяч росіян, який має посвідку від квітня 2024 року на постійне проживання в Україні, потрапив у непересічну історію, пов’язану з мобілізаційними заходами, які проводять зокрема ТЦК Полтавської області. Справа навіть дійшла до судового розгляду.

Як зазначається у рішенні Полтавського окружного адміністративного суду від 7 серпня 2026 року, громадянин Росії виявив, що його було взято на військовий облік та звернувся до суду з позовом про визнання таких дій протиправними, оскільки він не є та не був громадянином України.

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«В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що він не є громадянином України, у зв`язку з чим не підлягає військовому обліку та не має обов`язку проходження військової служби. Незважаючи на це, відповідач безпідставно взяв позивача на військовий облік, вніс відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» та надав йому статус військовозобов`язаного», — зазначається у рішенні суду.

Також у цьому рішенні зазначається, що позивач отримував відповіді про те, що виключення такої особи з відповідного реєстру не залежить від волі ТЦК.

Суд постановив виключити цього росіянина з військового обліку та компенсувати на його користь сплачений судовий збір у сумі 1064 грн.

Як з’ясував ТСН.ua, цей росіянин мешкав в Україні і до повномасштабного вторгнення — зараз він заробляє на життя, здійснюючи операції із нерухомістю та працюючи рієлтором на Полтавщині. А 9 років тому, у 2017 році, його дружина подала позов на розірвання шлюбу, мотивуючи свої вимоги тим, що цей чоловік їй зрадив.

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