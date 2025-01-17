В Україні замість МСЕКів запрацювала нова система: що потрібно знати хворим

Нова система оцінювання функціонування особи від 1 січня замінила МСЕКи. Уже створено понад півтори тисячі експертних команд. І це має вирішити проблему з чергами, у яких по 6 годин могли сидіти тяжкохворі українці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Що змінилось після ліквідації МСЕК

Замість скандальної МСЕК збираються нові експертні команди. Жінка із онкологічним діагнозом каже - старий МСЕК забрав у неї чимало нервів. Вона не хотіла платити хабарів, тому і не отримала групу, яка б відповідала стану її здоров'я.

Зі своїм тяжким онкодіагнозом вона отримала третю групу інвалідності. Однак її хвороба прогресує, стан погіршується і вона сподівається на перегляд справи вже новою системою.

Вона має отримати особисте запрошення на візит до експертної команди. Від старого МСЕКу ця лікарня отримала понад 1700 незакінчених справ. Їх оцифрували, далі справи опрацьовують в електронній системі - розповідає адміністраторка Іванна.

"Якщо документи відповідає всім вимогам, автоматично система вибиває час розгляду і дату, у нас є інформація на коли призначений розгляд, але хто буде розглядали у нас не має такої інформації", - каже вона.

Це один з корупційних запобіжників, вважають автори реформи - пацієнт і лікар не мають знати особисті дані один одного до моменту оцінювання.

Світлана прийшла сьогодні на травматологічну експертизу. Документи, щоб отримати інвалідність, вона почала збирати ще за старої системи. На це пішло 3 місяці. Вже зараз результати обстежень. Світлана має в електронному варіанті, але каже без доньки вона б не впоралась. У жінки артроз двох колінних суглобів.

Команда оглядає пацієнтку, вивчає результати досліджень. Своє рішення кожен лікар з команди підпише власним цифровим підписом. Воно прийде в електронному вигляді на пошту пацієнта.

Досвіду спілкування з МСЕКами у Світлани не було. Сьогодні її вразило, те що не довелося сидіти в черзі. Її запросили на 11:00 і саме в цей час почався огляд.

Що кажуть автори реформи

Автори реформи кажуть, що цієї принизливої опції, коли пацієнти годинами сидять під кабінетами - не буде. Нова система в 4 рази більша за мережу МСЕКів. По всій Україні сформовано понад 1550 експертних команд.

Із новацій - лікарі в експертних командах відтепер не лише визначають групу інвалідності, але й відсоток працездатності людини.

У військового мати на окупованій частині Запоріжжя. Він не хоче, щоб бачили обличчя, але розповідає , що через поранення втратив не тільки слух, а і здатність впевнено ходити.

Щоб остаточно визначити діагноз, що заважає військовому тримати координацію та відсоток втрати працездатності, його відправляють на додаткові обстеження, бо саме від цього будуть залежати виплата від держави.

Олена Мороз очолює структуру під складною назвою Центр оцінювання функціонального стану особи. І сама визнає, для лікарів така оцінка - нова сфера на межі медицини та юриспруденції. Критерії розроблені, але вони не універсальні. Лікарі поки можуть в режимі реального часу консультуватися з експертами, щодо відсотків втрати працездатності, але систему ще будуть удосконалювати.

Військовий розповів про спілкування з МСЕК

У пана Ігора за плечима 12 років спілкування з медико-соціальними комісіями старого ґатунку. Колишню очільницю Хмельницького обласного МСЕКу він знає не з новин. Кожні 2-3 роки він приходив на перекомісію і, за його словами, це був квест - сидіння у натовпі, ніколи не можна було передбачити, який папірець ще треба донести і кожного разу треба було доводити, що вади його травної системи не зникли. З третьою групою інвалідності його мобілізували. У свої 55 він був штурмовим піхотинцем. Воював на 3 напрямках і остаточно втратив здоров'я.

Пан Ігор претендує на 2 групу інвалідності. Його оглянули лікарі. Сказали чекати результату. Якщо вони винесуть рішення про підтвердження групи інвалідності, йому більше не потрібно буде з року в рік доводити, що він підірвав здоров'я на війні.

Як експертна комісія ухвалюватиме рішення

Залежно від стану здоров'я експертна команда може винести рішення - дистанційно, коли пацієнт на відеозв'язку, у стаціонарі, якщо людина має проблеми з пересуванням, або заочно - мова йде про військових з ампутаціями, пацієнтів з 3-4 стадією раку, туберкульозом, після трансплантації органів, або вроджених порушень.

Нова система має полегшити життя українцям

Особисті запрошення, електронна документація, обрання форми проведення оцінки стану здоров'я, спрощена система апеляцій - має полегшити життя українцям, що втратили здоров'я і хочуть отримати групу інвалідності.

Однак, крім того, щоб зробити систему більш зрозумілою - ідея реформи полягала у тому, щоб зменшити корупційні ризики і переглянути не справедливі рішення старої системи.

Які результати перевірки МСЕК

Саме ексочільниця Хмельницького обласного МСЕК стала і символом, і каталізатором реформи. Минулого року це був один з найбільших корупційних скандалів. Зараз Тетяна Крупа перебуває в СІЗО. За 16 років на посаді вона підірвала своє здоров'я за вивченням медичних справ і зробила собі 2 групу інвалідності, що дозволяла не працювати. Однак вочевидь робота приносила не тільки стрес. Лише готівкою вдома у Тетяни Крупи було знайдено 6 мільйонів доларів - вони були у всіх шафах, і щільною ковдрою застеляли ліжко.

Тетяна Крупа

За її участі 67 прокурорів Хмельниччини отримали інвалідності. Тобто 30% колективу обласної прокуратури разом з очільником на той момент - роками отримують виплати пенсії по інвалідності. У Дніпрі, куди передані справи про хмельницьких прокурорів, теж говорити не готові.

Уряд обіцяв швидкий аудит пенсійних виплат з інвалідності прокурорам та іншим високопосадовцям, який мали провести разом - Пенсійний фонд, ДБР, нацполіція, та СБУ. Однак жодних публічних висновків аудиту щодо високопосадовців досі не було. Єдина обіцянка уряду - очільники колишніх МСЕКів не обійматимуть посади у новій системі. Щоправда, це не стосується усього іншого персоналу, що працював у медико-соціальних комісіях.

Очільник Хмельницького департаменту охорони здоров'я, що на посаді близько місяця, каже усі лікарі, які увійшли в експертні команди заповнили декларації про свої статки. Каже впевнений у них, але про всяк випадок залишив для відвідувачів свій номер телефону, щоб у разі чого ті повідомляли про корупцію.

ТСН підсумки 17 січня. Головне за п'ятницю!

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, що насправді відбувається біля Часового Яру.

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