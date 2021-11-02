В Україні запрацювали заводи із виробництва кисню, роботу яких було призупинено: деталі

В Одесі ситуація не критична, але напружена.

Заводи із виробництва кисню, роботу яких було призупинено, запрацювали на повну потужність та розпочали розвозити його до лікарень країни, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 листопада.

Про це на брифінгу заявив перший заступник Міністра охорони здоров'я. Він, зокрема, повідомив - дефіциту кисню немає і перебої можуть виникати виключно з логістикою доставлення. У МОЗ також запевнили - у них є план і на випадок, якщо хворих стане ще більше.

ТСН зателефонувала лікарням, які на минулому тижні потерпали через нестачу кисню. У Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб, де екстрено переводили пацієнтів в інші відділення через брак кисню, кисень у лікарні вже є. У самій Одесі ситуація не критична, але напружена. Кисень чекають цієї ночі. Завтра - післязавтра чекають постачання і у інших областях.

Зауважимо, що кисень є побічним продуктом під час виробництва, наприклад в металургії, тому якщо буде така необхідність, в Україні просто будуть домовлятися з виробниками про кількість кисню, який вони можуть відвантажувати для медичної системи.

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