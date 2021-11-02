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В Україні запрацювали заводи із виробництва кисню, роботу яких було призупинено: деталі

В Україні запрацювали заводи із виробництва кисню, роботу яких було призупинено: деталі

ТСН.ua

В Одесі ситуація не критична, але напружена.

Заводи із виробництва кисню, роботу яких було призупинено, запрацювали на повну потужність та розпочали розвозити його до лікарень країни, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 листопада.

Про це на брифінгу заявив перший заступник  Міністра охорони здоров'я. Він, зокрема, повідомив - дефіциту кисню немає і  перебої  можуть виникати виключно з логістикою доставлення.  У МОЗ також запевнили - у них  є план і на випадок, якщо хворих стане ще більше. 

ТСН зателефонувала лікарням, які на минулому тижні потерпали через нестачу кисню.  У Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб, де екстрено переводили пацієнтів в інші відділення через брак кисню, кисень у лікарні вже є. У самій Одесі  ситуація  не критична, але напружена. Кисень чекають цієї ночі. Завтра -  післязавтра чекають постачання і у інших областях. 

Зауважимо, що кисень є побічним продуктом під час виробництва, наприклад в металургії, тому якщо буде така необхідність, в Україні просто будуть домовлятися з виробниками про кількість кисню, який вони можуть відвантажувати для медичної системи. 

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