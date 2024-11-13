В Україні запрацювало електронне посвідчення ветерана: що це таке і як скористатись

Електронна версія документа, за словами експертів, має одразу підтягувати інформацію з усіх доступних реєстрів.
Електронне посвідчення ветерана стане основним документом і замінить його паперову версію. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила на початку жовтня. Однак сама функція отримання е-посвідки доступна ще від червня.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.
Замість паперового, нині ще й електронне - посвідчення ветерана тепер можна згенерувати у Дії. Цією послугою скористались уже понад 300 тисяч осіб і нині попит тільки росте, кажуть у Мінцифри.
Ярослав Хоменко - юрист ветеранського фонду і сам ветеран, каже, що найактуальніші нині запити від колишніх бійців, як отримати ті чи інші пільги і виплати визначені законом. І без ветеранського посвідчення тут не обійтися.
"Електронне посвідчення стосується не тільки учасників бойової дії, це може стосуватися і особи з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни більш старішого законодавства, членів родин загиблих", - каже юрист.
Тож довга бюрократична тяганина і стоси різних довідок, які потрібно пред'явити на вимогу тої чи іншої держустанови додатково до паперового посвідчення, можуть відійти у минуле. Електронна версія документа, за словами експертів, має одразу підтягувати інформацію з усіх доступних реєстрів.
"Оскільки ця інформація підтягується з реєстру, тобто з першого джерела, то рівень захисту надзвичайно високий. І одразу співробітник може дійсно впевнитися, що документ реальний, що цій особі він належить, і тому ця особа може претендувати на отримання послуг", - каже заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль.
Законопроєкт, який надає електронному посвідченню ветерана статусу основного, парламент ухвалив 8 жовтня. Тепер його направлено на підпис президенту. Ініціювали ж проєкт у Міністерстві ветеранів. Там наголошують, цифровізація усіх можливих сервісів тільки покращить і значно пришвидшить надання адмін послуг. А це в свою чергу спростить процеси реінтеграції наших захисників у цивільному житті.
"Немало важливим також елементом електронних сервісів і послуг є можливість зручності для маломобільних, до прикладу, ветеранів війни або тих, які проживають в віддалених населених пунктах. Дуже часто для утримання певної державної гарантії або пільги захиснику чи захисниці потрібно проїхати понад 100 кілометрів до якогось закладу, який може забезпечити", - каже заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.
Окрім, оформлення пільг, допомог та виплат, використовувати таке електронне посвідчення як альтернативу паперовому, ветерани можуть для безплатного проїзду у громадському транспорті, у закладах охорони здоров'я, Цнапах та при влаштуванні на роботу. Однак для тих, хто не довіряє цифровій версії документа, паперова версія теж залишається дійсною.
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