В Україні запрацювало електронне посвідчення ветерана: що це таке і як скористатись

Електронне посвідчення ветерана стане основним документом і замінить його паперову версію. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила на початку жовтня. Однак сама функція отримання е-посвідки доступна ще від червня.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Замість паперового, нині ще й електронне - посвідчення ветерана тепер можна згенерувати у Дії. Цією послугою скористались уже понад 300 тисяч осіб і нині попит тільки росте, кажуть у Мінцифри.

Ярослав Хоменко - юрист ветеранського фонду і сам ветеран, каже, що найактуальніші нині запити від колишніх бійців, як отримати ті чи інші пільги і виплати визначені законом. І без ветеранського посвідчення тут не обійтися.

"Електронне посвідчення стосується не тільки учасників бойової дії, це може стосуватися і особи з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни більш старішого законодавства, членів родин загиблих", - каже юрист.

Тож довга бюрократична тяганина і стоси різних довідок, які потрібно пред'явити на вимогу тої чи іншої держустанови додатково до паперового посвідчення, можуть відійти у минуле. Електронна версія документа, за словами експертів, має одразу підтягувати інформацію з усіх доступних реєстрів.

"Оскільки ця інформація підтягується з реєстру, тобто з першого джерела, то рівень захисту надзвичайно високий. І одразу співробітник може дійсно впевнитися, що документ реальний, що цій особі він належить, і тому ця особа може претендувати на отримання послуг", - каже заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль.

Валерія Коваль

Законопроєкт, який надає електронному посвідченню ветерана статусу основного, парламент ухвалив 8 жовтня. Тепер його направлено на підпис президенту. Ініціювали ж проєкт у Міністерстві ветеранів. Там наголошують, цифровізація усіх можливих сервісів тільки покращить і значно пришвидшить надання адмін послуг. А це в свою чергу спростить процеси реінтеграції наших захисників у цивільному житті.

"Немало важливим також елементом електронних сервісів і послуг є можливість зручності для маломобільних, до прикладу, ветеранів війни або тих, які проживають в віддалених населених пунктах. Дуже часто для утримання певної державної гарантії або пільги захиснику чи захисниці потрібно проїхати понад 100 кілометрів до якогось закладу, який може забезпечити", - каже заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.

Посвідчення можна згенерувати у Дії

Окрім, оформлення пільг, допомог та виплат, використовувати таке електронне посвідчення як альтернативу паперовому, ветерани можуть для безплатного проїзду у громадському транспорті, у закладах охорони здоров'я, Цнапах та при влаштуванні на роботу. Однак для тих, хто не довіряє цифровій версії документа, паперова версія теж залишається дійсною.

Електронне посвідчення ветерана повністю замінить паперове! Що потрібно знати?

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