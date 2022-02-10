В Україні запрацював пакет "на готовність до реагування": Ляшко пояснив, що він передбачає

В Україні запрацював пакет "на готовність до реагування": Ляшко пояснив, що він передбачає

Всього в Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів.

В Україні до програми медичних гарантій від початку 2022 року додали новий пакет медичних послуг – "Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях". Наразі НСЗУ завершує останні контрактування за цим пакетом.

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко заявив під час робочого візиту до багатопрофільної лікарні в Лубнах, на Полтавщині.

За його словами, лікарні, які отримали контракти за пакетом "готовності", були визначені регіональними департаментами охорони здоров'я опорними для лікування пацієнтів із коронавірусом. Йдеться про один медзаклад на 200 тисяч населення відповідної області.

"Щомісяця медзаклад, який уклав контракт на вищезгаданий пакет медичних послуг, отримуватиме від Національної служби здоров'я фінансування в розмірі 1 053 510 гривень. "Готовність до реагування" – новий пакет, яким передбачено понад 1 млн гривень щомісяця незалежно від того будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у т.ч. з коронавірусною хворобою, чи ні. Держава платить за готовність надавати медичну допомогу у разі необхідності", - уточнив очільник МОЗ.

Всього в Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів. Найбільше – у Києві та на Дніпропетровщині – по 16 лікарень.

Нагадаємо, цьогоріч МОЗ змінило підходи до формування пакетів медичних послуг на надання медичної допомоги пацієнтам із коронавірусною хворобою. Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарах у 2022 році відбуватиметься за двома пакетами.

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