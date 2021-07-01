В Україні запрацював ринок землі: хто і скільки ділянок може придбати

В Україні запрацював ринок землі: хто і скільки ділянок може придбати

Загальна площа ділянок для покупки не може перевищувати 100 гектарів.

З 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель, що діяв з 2002 року, тож відтепер українці можуть вільно купувати та продавати земельні ділянки. Про те, як працюватиме ринок землі і чи готові до нього українці, йдеться 1 липня у сюжеті ТСН.19:30.

Автори закону стверджують, що, за даними соціологічних досліджень, охочих продавати чи купувати землю в Україні не так уже і багато.

Фермер Олексій Новохатько — один з тих, хто не проти стати власником землі, але каже, що наразі не має такої можливості. “Для викупу 100 гектарів треба мінімум 200 тисяч доларів. У мене таких грошей ніколи не було”, - зауважив він.

Зрештою тепер багато хто з фермерів переймається тим, що землю, яку вони обробляють, можуть скупити підставні особи, поки вони збиратимуть гроші на її викуп. Але, як зауважують фахівці, можливостей для тіньових схем раніше було значно більше, ніж тепер - після відкриття ринку землі.

“Це були угоди про корпоративне поглинання, сплату боргу, продаж нерухомості. Останнє – взагалі чудово виходило. Продавалася собача будка за 100 гривень і до неї 500 гектарів землі, щоб собаці було де бігати”, - наводить приклад махінацій із землею виконувач обов'язків голови Державної податкової служби України Євген Олейніков.

Натомість тепер, коли всі операції будуть прозорими, покупець землі буде захищений, продавець отримуватиме справедливу ціну, не здешевлену "сірими" схемами, а держава — візьме своє.

Перед продажем земельної ділянки нотаріус буде зобов’язаний перевірити покупця на те, скільки землі він чи його родичі мають. Дані про тих, хто має понад 100 гектарів, які дозволені нормою, є вже у відповідній базі.

За словами заступника голови Держгеокадастру України Анатолія Мірошниченка, таких великих землевласників уже досить багато. Є серед них і такі, хто має 10 тисяч гектарів, і це - і фізичні, і юридичні особи.

Також читайте В Україні хочуть ввести зміни до Податкового кодексу: чи буде це відображатися на українцях

До речі, до придбання землі будуть допущені тільки фізичні особи. Також заборонено її продаж іноземцям та особам, до яких застосовано санкції на придбання землі. Не придбають її й ті люди, які не зможуть пояснити походження своїх коштів.

Як зауважив голова комітету ВР з питань агрополітики Микола Сольський, за готівку продаж землі також не відбуватиметься. “Повинен бути відкритий рахунок, і людина гроші отримає на рахунок”, - пояснив він.

У Мін’юсті обіцяють, що земельні реєстри будуть мати кілька ступенів захисту від втручання, щоб землю не переоформляли на підставних осіб у незаконний спосіб.

Новини України: громадяни можуть купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання