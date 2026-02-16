В Україні запрацюють нові правила евакуації: чи зможуть у батьків забирати дітей

Евакуація в Україні / © ТСН

На Харківщині судитимуть матір, чия шестирічна донька зазнала тяжких поранень у зоні обов’язкової евакуації. Жінку з дітьми раніше вивезли з Куп’янська, але вона потай повернула дівчинку назад, під обстріли. Цей трагічний випадок став ще одним підтвердженням необхідності нових правил. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про обов’язкове вивезення неповнолітніх із прифронтових територій.

Як це працюватиме на практиці — в матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Багатодітна родина вирішила їхати

Ганна Мусоріна попри постійні обстріли до останнього не хотіла залишати рідний дім. Але коли лінія фронту підійшла впритул, багатодітне подружжя вирішило: чекати більше не можна. І хоча їхнє село ще не підпадало під примусову евакуацію, вони зібрали дітей і вирушили.

Щойно родина Ганни переступила поріг координаційного центру, він миттєво перетворився на гамірний дитячий садок. Поки батьки оформлювали документи, волонтери та рятувальники взяли на себе роль аніматорів. Серед дітей — і підлітки, і зовсім маленькі дітки.

Ганна Мусоріна, багатодітна мати: «Виїхали, тому що були „прильоти“. Страшно там з дітьми перебувати. Кожен день „гепає“ все ближче, і ближче, і ближче. Ми вирішили самі, бо чекати, а потім під обстрілами виїжджати не хочеться. Ми краще самі потихеньку».

Волонтер Денис Жалінський, який щодня курсує «сірою зоною», каже: такі свідомі батьки, як Ганна — це, на жаль, рідкість для прифронтових територій. Значно частіше людей доводиться вмовляти годинами чи навіть днями.

Денис Жалінський, волонтер: «Є такі родини, які не нехтують безпекою своїх дітей. А є такі, що ховають їх і по підвалах, і по горищах. Такі випадки були і в Покровську, і в Куп’янську. Багато дітей гине».

«Ховав сина через роботу»

У Куп’янську, де оголошена примусова евакуація, правоохоронці виявили 13-річного підлітка, якого батько-одинак місяцями переховував від поліції. Чоловік зізнався: не хотів виїжджати, бо мав «гарну роботу та заробіток». Погодився на евакуацію лише тоді, коли російський снаряд спалив його оселю вщент.

Волонтери кажуть, що такі випадки — не поодинокі. Дехто ховає дітей по підвалах і горищах, наражаючи їх на смертельну небезпеку.

Як діятиме новий закон

Законопроєкт дозволить вивозити неповнолітніх із зон активних бойових дій навіть без згоди батьків чи опікунів. Процес відбуватиметься у супроводі медиків і психологів під відеофіксацію.

Основні положення закону:

Батькам офіційно повідомляють про норму закону, їхня згода чи відмова фіксується письмово та на відео.

Батьків не позбавляють батьківських прав.

Протягом 6 місяців батьки можуть забрати дитину, якщо пред’являть довідку, що вони перебувають на безпечній території.

Олег Бондаренко, народний депутат України: «У жодному разі ані під час вилучення дітей, ані під час передавання батьки не позбавляються прав. Вони можуть приїхати по дитину, коли будуть у безпеці».

Юридичні ризики та виклики

Юристи застерігають: новий механізм може спровокувати конфлікт між Кодексом цивільного захисту та Сімейним кодексом, адже право дитини на сім’ю є фундаментальним.

Лариса Гретченко, адвокатка у справах сім’ї: «Процедура відібрання не може суперечити Сімейному кодексу. Батьки будуть захищати свої права на проживання дитини в сім’ї».

Ситуація на Харківщині

Наразі обов’язкова евакуація оголошена у 57 населених пунктах Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Кабмін має три місяці на розробку чіткого механізму виконання закону. Волонтери сподіваються, що нові правила допоможуть рятувати дітей швидше, ніж до їхніх будинків прилетить черговий російський снаряд.

