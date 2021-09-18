В Україні запустили пілотний проєкт із агітації літніх людей вакцинуватися проти COVID, бо щепилися всього 15%

В Україні запустили пілотний проєкт із агітації літніх людей вакцинуватися проти COVID, бо щепилися всього 15%

Якщо пілотний проєкт виправдає надії - його втілять і в інших регіонах.

Літніх людей мали вакцинувати проти COVID-19 ще в першу хвилю, але щеплених серед них – лише 15%. Саме на цю "групу ризику" припадає 80% смертей від коронавірусу.

Але як переконати людей щепитися? Пілотний проєкт із просвітницької кампанії вакцинації проти коронавірусу запустили на Полтавщині. Про це 18 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Села Петрівці та Гаркушинці поблизу Миргорода стали пілотним проєктом зі збільшення вакцинації поміж літніх. Селами курсує автомобіль, у якому й щеплюють охочих.

У Петрівці машина навмисне приїхала в базарний день. Але черга за салом-м’ясом значно більша, аніж за вакциною.

У двох цих селах загалом живе понад дві тисячі людей, із яких майже половина - літні. Із них вакцинований лише щочетвертий.

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За тиждень посиленої інформаційної роботи жителів цього села потроху вдалося переконати. Понад 60, половина з них – літні, вакцинували за кілька днів. Якщо пілотний проєкт виправдає надії - його втілять і в інших регіонах.

В Україні майже 10 мільйонів людей віком понад 60 років і саме вони під час пандемії у групі ризику номер один. Але переконати їх вакцинуватися справа не проста.

Двома дозами людей старших за 60 років в Україні щеплено менш як 15%, людей 80+ - узагалі уполовину менше.

Через півтора місяця спливає строк придатності в майже двох мільйонів доз "Астразенеки". Не використані мають бути утилізовані.

Подробиці щодо пілотного проєкту із вакцинації літніх людей дивіться на відео:

Новини України: у Полтавській області запустили просвітницьку кампанію вакцинації для літніх

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