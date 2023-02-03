В Україні заснували премію для зооволонтерів: серед нагороджених "світова знаменитість”

У зооволонтерів своя боротьба, і дивлячись на їхню роботу, цивілізований світ іще раз переконується, що Україна - це країна героїв. Вони рятують домашніх тварин зі зруйнованих будинків, і диких - із приватних зоопарків, нерідко навіть на окупованій території. Тепер для цих людей в Україні запровадили спеціальну премію, йдеться в ТСН.

Одинадцять левів, два тигри і леопарда із міст і сіл, де наразі тривають воєнні дії, лише за останні кілька місяців вивезла Наталя Попова. Зооволонтерка багато років опікується саме дикими тваринами. За останній рік роботи в Наталі побільшало. Каже, якщо два-три роки тому доводилося рятувати з десяток ведмедів і левів, нині за одинадцять місяців із прифронтової території вивезла понад сотню хижаків. “Особливо було важко, що вони надходять одночасно”, - каже волонтерка.

Їхні господарі - заможні люди, які вирішили придбати собі екзотичну тварину і поселити в тісну клітку або вольєр. Коли почалися бойові дії, люди виїхали, забувши про чотирилапих. Зазвичай, розповідає Наталя, хижаків знаходять військові й телефонують їй, щоби приїхала і вивезла звірів. Нещодавно у Бахмуті знайшли ведмедя. “Він без їжі, контужений, в поганому стані, звісно, бо власники втекли, а він невідомо скільки був без їжі”, - розповідає Наталя.

Наталя тварин собі не залишає, а підліковує, реабілітує і намагається знайти їм новий дім десь за кордоном.

Щоби підтримати таких, як Наталя Попова, в Україні запровадили спеціальну премію. Зробили це теж волонтери з гуманістичного руху UAnimals. “Найголовніше, що хочеться, щоб сьогодні сталося, щоб ці люди відчули, що їх цінують, що вони важливі”, - переконує засновник гуманістичного руху Олександр Тодорчук.

Переможців премії нині двадцятеро, їх спочатку в Інтернеті номінували українці, а потім із сотень претендентів обрало журі. Наймолодшій переможниці - Діані Насібовій лише 11 років, найстарша - Ася Серпінська - вже три десятки років рятує собак і котів. “Коли я бачу цих солдат на фронті, які притискають котенятко або цуценятко, я вірю, що ця країна переможе”, - каже жінка під час нагородження.

Серед переможців премії і Анастасія Тиха, саме її світлина на Ірпінському мосту, яка в березні 2022 вивела з-під бойових дій зграю собак-інвалідів, облетіла весь світ. Нині Настя, отримавши премію, ніяковіє, але водночас радіє, бо попри війну здійснилася її мрія - вона таки заснувала притулок для хворих чотирилапих. “Дуже рада, що зараз зоозахисників почали помічати, зараз таке об'єднання людей, постійна допомога йде, підтримка неймовірна”, - каже Настя.

Рятують життя чотирилапих: в Україні запровадили спеціальну премію для волонтерів

Діяльність зооволонтерів в Україні тепер помічають в усій Європі. Організатори премії кажуть, у Польщі та Німеччині, у Франції та Нідерландах розчулені людяністю українців. Такими преміями планують нагороджувати рятувальників тварин щороку. “У мене питання тільки в тому, де ми проведемо наступне нагородження – в Ялті чи в Маріуполі”, - каже Тодорчук.

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