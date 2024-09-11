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В Україні засудили 7 колаборантів, які добровільно працюють на РФ: серед них Сальдо і дружина Губарєва

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В Україні засудили 7 колаборантів, які добровільно працюють на РФ: серед них Сальдо і дружина Губарєва

В Одесі суд покарав колаборантів

Від 10 до 15 років позбавлення волі – такі вироки отримали колаборанти.

Напередодні в Одесі суд першої інстанції розглядав справу сімох посіпак Росії, серед яких зрадник Володимир Сальдо та дружина Павла Губарєва - Катерина. Обвинувачених визнали винними в розграбуванні та захопленні майна "Укрпошти" на території Херсощини. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої. 

Від 10 до 15 років позбавлення волі – такі вироки отримали колаборанти, які під час окупації Херсонщини брали участь у створенні так званої "Пошти Херсона". В Одесі один з районих судів поставив крапку у справі, фігурантами якої стали семеро людей. На лаві підсудних – нікого. Всі засуджені переховуються у Росії або на окупованих ворогом територіях.

Зокрема і Володимир Сальдо, якого за часів окупації Кремль призначив керувати захопленою частиною Херсонщини. Він за данною справою засуджений як організатор і отримав – 12 років з конфіскацією майна. Але за українським законодавством цей термін буде поглинутий попереднім - більш суворим вироком. Рік тому у цьому ж суді Сальдо за державну зраду засудили до 15 років – і теж з конфіскацією. За час, що минув з того вироку в Одесі вже навіть встигли продати частину його колишнього майна – йдеться про дві квартири.

Сальдо / ©
Сальдо

Сьогодні вирок отримала й дружина Павла Губарєва Катерина. За захоплення майна та приміщень "Укрпошти" на Херсонщині її засудили у сукупності до 12 років ув’язнення. І такий же термін отримав ексдиректор Херсонської "Укрпошти" Віктор Фірман. 

Віктор Фірман.  / ©
Віктор Фірман. 

"Вони спільно зорганізувалися для захоплення приміщень, транспортних засобів, оргтехніки, майна, зброї. Для того, щоб отримали до цього доступ отримали це майно і передали у власність пошти РФ. У цивілізованому світі ці особи не зможуть пересуватися або мати життя", - каже суддя районного суду м. Одеса Олександр Гарський. 

Ще четверо фігурантів справи – експрацівники "Укрпошти" Інна Горлачова Тетяна Дубініна і Сергій Міхнєв, а також очільниця фейкової пошти Криму Олена Принь, отримали по 10 років за гратами за посібництво державі-агресору.

Зі слів свідка - окупанти розграбували близько двохсот сімдесяти поштових відділень. Забирали транспорт, оргтехніку і навіть здирали лінолеум з підлоги. Захист засуджених має намір оскаржити вирок суду першої інстанції. Не тому, що не згодні, а через відсутність обвинувачуваних у залі суду.

сі отримані терміни рахуватиметься засудженим з того моменту, як їх затримають правоохоронці. 

Зрадник Сальдо і дружина Губарєва отримали вирок! В Одесі відбувся суд над колаборантами

Зрадник Сальдо і дружина Губарєва отримали вирок! В Одесі відбувся суд над колаборантами

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 11 вересня. Облава на ТЦК на Прикарпатті. Захмарні обстріли Донеччини

Нагадаємо, медик з Харкова заявив, що росіяни "по-людськи ставляться до українців", а він чекає на РФ.

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