В Україні засудили 7 колаборантів, які добровільно працюють на РФ: серед них Сальдо і дружина Губарєва

Від 10 до 15 років позбавлення волі – такі вироки отримали колаборанти.

Напередодні в Одесі суд першої інстанції розглядав справу сімох посіпак Росії, серед яких зрадник Володимир Сальдо та дружина Павла Губарєва - Катерина. Обвинувачених визнали винними в розграбуванні та захопленні майна "Укрпошти" на території Херсощини.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Від 10 до 15 років позбавлення волі – такі вироки отримали колаборанти, які під час окупації Херсонщини брали участь у створенні так званої "Пошти Херсона". В Одесі один з районих судів поставив крапку у справі, фігурантами якої стали семеро людей. На лаві підсудних – нікого. Всі засуджені переховуються у Росії або на окупованих ворогом територіях.

Зокрема і Володимир Сальдо, якого за часів окупації Кремль призначив керувати захопленою частиною Херсонщини. Він за данною справою засуджений як організатор і отримав – 12 років з конфіскацією майна. Але за українським законодавством цей термін буде поглинутий попереднім - більш суворим вироком. Рік тому у цьому ж суді Сальдо за державну зраду засудили до 15 років – і теж з конфіскацією. За час, що минув з того вироку в Одесі вже навіть встигли продати частину його колишнього майна – йдеться про дві квартири.

Сальдо

Сьогодні вирок отримала й дружина Павла Губарєва Катерина. За захоплення майна та приміщень "Укрпошти" на Херсонщині її засудили у сукупності до 12 років ув’язнення. І такий же термін отримав ексдиректор Херсонської "Укрпошти" Віктор Фірман.

Віктор Фірман.

"Вони спільно зорганізувалися для захоплення приміщень, транспортних засобів, оргтехніки, майна, зброї. Для того, щоб отримали до цього доступ отримали це майно і передали у власність пошти РФ. У цивілізованому світі ці особи не зможуть пересуватися або мати життя", - каже суддя районного суду м. Одеса Олександр Гарський.

Ще четверо фігурантів справи – експрацівники "Укрпошти" Інна Горлачова Тетяна Дубініна і Сергій Міхнєв, а також очільниця фейкової пошти Криму Олена Принь, отримали по 10 років за гратами за посібництво державі-агресору.

Зі слів свідка - окупанти розграбували близько двохсот сімдесяти поштових відділень. Забирали транспорт, оргтехніку і навіть здирали лінолеум з підлоги. Захист засуджених має намір оскаржити вирок суду першої інстанції. Не тому, що не згодні, а через відсутність обвинувачуваних у залі суду.

сі отримані терміни рахуватиметься засудженим з того моменту, як їх затримають правоохоронці.

Зрадник Сальдо і дружина Губарєва отримали вирок! В Одесі відбувся суд над колаборантами

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Нагадаємо, медик з Харкова заявив, що росіяни "по-людськи ставляться до українців", а він чекає на РФ.

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