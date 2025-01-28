В Україні засудили студента, який відмовився від мобілізації: подробиці

Після отримання повістки житель Закарпаття вступив до коледжу у Тернополі та отримав відстрочку від мобілізації. Чи покарав його суд?

На Закарпатті до 3 років позбавлення волі засудили 27-річного чоловіка, який отримав повістку і щоб уникнути мобілізації пішов навчатись до Тернопільського кооперативного фахового коледжу за спеціальністю "підприємництво та торгівля".

Про це йдеться у вироку Міжгірського районного суду Закарпатської області.

У матеріалах суду вказано, що підсудному зараз 27 років, він є начальником пункту надання фінансових послуг в одній із компаній та навчається на третьому курсі коледжу у Тернополі. У чоловіка також є військове звання "молодший лейтенант".

Житель Закарпаття 12 липня 2023 року у приміщенні ТЦК отримав повістку та повинен був 17 липня 2023 року вирушити на військову службу. Проте призовник не прийшов до ТЦК та ухився від мобілізації.

На судових засіданнях адвокат підсудного заявив, що його клієнт "після вчинення злочину намагається повністю змінити свій спосіб життя, змінив коло спілкування, умови та спосіб свого життя". Він також зазначив, що у чоловіка є відстрочка від мобілізації через навчання у коледжі.

Прокурор під час підготовчого засідання зазначив, що "отримання обвинуваченим відстрочки від призову у зв`язку з його навчанням у коледжі, не свідчить про втрату особою суспільної небезпечності". Він просив суд покарати жителя Закарпаття.

Суд зазначив, що підсудний надав довідку від 21 серпня 2023 року про те, що він розпочав навчання у коледжі та отримав відстрочку від мобілізації. Закінчить навчання чоловік у червні 2025 року. Проте на думку суду, це не звільняє жителя Закарпаття від відповідальності за ухилення від мобілізації.

Матеріали суду

23 січня 2025 року Міжгірський районний суду Закарпатської області визнав 27-річного чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав 5 повісток та уник мобілізації.

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