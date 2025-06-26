ТСН у соціальних мережах

В Україні засудили бойового медика через ухилення від мобілізації: що відомо

Чоловік у липні 2023 року ухилився від мобілізації, проте від травня 2025-го добровільно пішов на службу.

Мобілізація в Україні

В Одеській області до 1 року іспитового терміну засудили військового медика, який 2023 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду Одеської області.

За даними суду, житель Одещини в липні 2023 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що дійсно отримав повістку, проте тоді ухилився від мобілізації, оскільки був неготовий і доглядав за хворою мамою. Коли жінка померла, він був у пригніченому стані, оскільки вона була його сім’єю. Згодом він повторно пройшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним. У травні 2025 року чоловік мобілізувався і служить бойовим медиком.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, в Україні до 1 року іспитового терміну засудили військового, який раніше отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

