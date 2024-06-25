В Україні зберігається унікальна прикраса, якій 2400 років: як її знайшли та як вдалось врятувати від вивезення до РФ

У 21 червня 1971 року у кургані Товста могила, що на Дніпропетровщині археологи натрапили на золоту пектораль. Цій прикрасі 2400 років і її власником, ймовірно, був скіфський цар.

Які історичні загадки ще може ховати наша земля - у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Яким вигляд має золота пектрораль

Кілограм 148 із половиною грамів щирого золота. Фігури скіфів, пташок, тварин, комах, грифонів - усі з анатомічною точністю і безліч елементів квіткового орнаменту. Деталі дрібні, найбільші не переважають двох сантиметрів. Робота, ймовірно, грецьких майстрів.

"Якщо її по деталям розібрати, то, в принципі, по подібній деталі вони відомі досить широко по грецькому світу, просто що вони в такому масштабі", - каже Оксана Ліфантій, провідна наукова співробітниця скарбниці Національного музею історії України.

Золота пектораль

Кожен елемент пекторалі спочатку виготовили окремо, розповідає Оксана Ліфантій, а вже потім зібрали в єдину експозицію, зміст якої вчені досі розгадують.

"У скіфів своєї писемності не було. І все, що ми знаємо про них, це перекази писемних народів. І, власне, оскільки ось це наше знання не є отриманим з першого джерела, от від самих носіїв культури, то воно дещо є спотвореним. І тому дослідники шукають аналогії у народах, які, наприклад, розмовляли такою ж мовою і про яких нам більше відомо", - каже Оксана Ліфантій, провідна наукова співробітниця скарбниці Національного музею історії України.

Оксана Ліфантій

Музейниця каже, що тепер науковці мають чи не єдиний спільний висновок прочитання пекторалі: її три яруси можуть бути тодішнім уявленням про побудову світу.

"Пектораль, яка репрезентувала світ живих, верхній фриз, дерево життя, яке з'єднувало світ живих з світом мертвих і світ мертвих, нижній ярус. Ось людина згори, вона як би вінчала з собою все це. І, по суті, на своїй шиї, на своїх плечах тримала ось цю світобудову", - каже науковиця.

Як вдалось знайти пектораль

Золоту пектораль знайшов Борис Мозолевський. Історик і його учень Мирослав Жуковський пригадує, що археолог завжди вірив, що знайде приховані скарби в скіфських курганах.

Неподалік зі скіфським курганом Товста могила пролягали залізничні колії гірничо-збагачувального комбінату, що поруч із Покровом. Курган не те, щоб заважав роботам, але тоді в Дніпрі будували новий житловий масив і була потрібна земля для озеленення. Тож місто отримало ґрунт, каже історик Жуковський, - гірничий комбінат взамін від міста, вагони для марганцю, а археолог Мозолевський - пектораль.

Як знайшли пектораль

Пектораль лежала по суті на порозі поховальної камери і це її врятувало. Бо коли Борис Мозолевський відкрив курган, він зрозумів - до нього тут уже побули грабіжники.

"Кургани вабили всі народи, які ходили степом. Після скіфів були сармати і, вірогідно, вони першими почали добувати золото в тих скіфських курганах. А потім вже інші, які затримувалися на певний час народи, які по степу йшли, вони, звичайно, всім було цікаво потрапити в ті кургани", - каже Юрій Болтрик, старший науковий співробітник Інститут археології

Археолог Юрій Болтрик свого часу розкопував найбільший та найглибший скіфські кургани. На його думку 90 відсотків курганів на території України пограбовані. Але навіть там можна багато ще чого знайти.

Як пектораль врятували від вивезення до Росії і де вона зберігається зараз

Копія пекторалі зроблена за зліпком із металу, а зверху покрита золотом. Оригінал, який у музеї виставлявся від моменту знахідки, - сховали ще 2014 року. За десять років російсько-української війни оригінал пекторалі виставляли лише раз. Нині прикраса в евакуації, з метою безпеки місце не розголошують.

Але справжню пектораль ТСН пощастило відзняти 2020 року. Прикрасу спеціально для нашої знімальної групи дістали зі сховища, де на той момент її зберігали.

Фрагмент пекторалі

Хоча пектораль могла б і не дістатися Києву. За радянських часів усе найкраще забирали до російських музеїв. На український скарб тоді поклав око очільник Ермітажу. Саме тому в Києві і побудували Музей історичних коштовностей. Тому, не дивлячись на можливі бажання, по правилах її передали, у Київський музей. За таку знахідку 35-річний Борис Мозолевський отримав у Києві три кімнатну квартиру, його нарешті взяли в штат інституту археології. До цього моменту, - він вважався неблагонадійним.

У Товстій могилі тоді було знайдено багато прикрас. Але золота пектораль не лише головний арехеологічний скарб України - скіфська прикраса є однією з головних археологічних знахідок 20 сторіччя.

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