В Україні збили новий “Шахед”, а ексголова ЦРУ терміново звернувся до Заходу: всі деталі

Колишній голова ЦРУ в прямому ефірі звернувся до всіх друзів України. Ексрозвідник розклав по поличках, чому Україні потрібна негайна допомога від союзників та розбив в дріб’язок російську пропаганду про те, що Україна не вигідна Заходу.

Деталі відвертої заяви колишнього голови ЦРУ, чому в Європі недооцінюють російську загрозу та як вона еволюціонує в Україні, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Важлива заява американського ексрозвідника

Колишній голова ЦРУ Девід Петреус видав відверту заяву просто в прямому ефірі американського телебачення. Його слова змусили напружитися і задуматись навіть телеведучу. У минулому очільник американської розвідки дав невтішний прогноз для Заходу, якщо він допустить перемогу Путіна.

Девід Петреус / Скриншот

“Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною під прицілом виявиться Молдова, а може бути, і одна з країн Балтії”, — зазначив Петреус.

Україна потрібна Заходу, а їхня допомога — Україні

Тут найголовніше не сама суть, бо про путінські хижі апетити на Європу знає кожна людина в світі, але те, до кого таким чином звернувся Петреус. В ефірі CNN — одного з найбільших телеканалів Сполучених Штатів, він звернувся напряму до конгресменів, бо ті ніби не розуміють, де реальна загроза, чи в розпалі внутрішніх скандалів не звертають на неї уваги.

Якщо коротко, без фінансування США Україна скоріш за все програє війну, а без України війна з роками перекинеться далі, і хто знає, чим завершиться новий конфлікт.

“Я вважаю, що Конгрес має проголосувати за фінансування України і він це таки зробить, але питання: коли і скільки ще потрібно часу, щоб ця допомога “потекла як вода з крану”. Так, за два роки ми надали вже досить багато допомоги — 44 мільярди і це нетривіальна сума, але ми можемо це собі доволі легко дозволити. Не забувайте, у нашому оборонному бюджеті зібрано майже 1.7 трильйона доларів. Тож це не тільки правильний та необхідний, але ще й доступний крок”, — прокоментував Петреус.

Головне для України зараз — ППО. На думку Петреуса, у Росії досі є єдиний реально дієвий спосіб значно послабити Україну — це повітряні атаки. Наглядний приклад — остання масштабна ракетна атака РФ по Україні. У Повітряних силах відверто зізналися, що 8 січня наші сили ППО збили лише частину ракет ворога. Захисники неба впоралися із крилатими ракетами Х-55, Х-101 та Х-555, але балістика та “Кинджали” — більш складні цілі, які “по зубах” лише передовим західним системам ППО, а їх досі не вистачає.

“Новий” “Шахед”?!

Але найстрашніше, що не втрачають часу і вороги. Наприкінці осені 2023 року в Ірані презентували нову модифікацію “Шахеда”. Цей смертоносний БПЛА офіційно більше не “мопед” — його обладнали реактивним двигуном, що робить його більш маневреним та спритним. На жаль, такі уже залітають в Україну, про це у своєму Телеграм-каналі повідомив військовослужбовець ЗСУ Сергій Бескрестнов. Боєць наводить і фотодоказ та стверджує, що на ньому видно турбину реактивного двигуна. Відомі і нові характеристики нового “турбомопеда”.

Скриншот

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Натомість у Повітряних силах не поспішають підтверджувати цю інформацію. По-перше, ворог уже заявляв про появу у своєму арсеналі нових модифікацій “Шахедів”, передусім з нібито нового матеріалу чорного кольору, який не видно на радарах.

Рашисти брешуть і тут

Як виявилось, рашисти просто вирішили підігріти паніку і пофарбували прийнамні частину старих “Шахедів” в чорну фарбу. Висновки робіть самі, але у ВПС заспокоюють, що навіть новий “турбо-шахед” точно не зламає українську ППО.

До того ж, як пише профільне видання Defence Express, “турбо-шахед”, або ж “Шахед-238”, збивати можна. Це з легкістю можна робити з переносних зенітних ракетних комплексів: з української “Ігли” чи американського “Стінгера”, а ось для ефективного кулеметного вогню він уже занадто швидкий.

Є й інший нюанс — старий “Шахед-136” є ефективним за рахунок далекобійності та відносної дешевизни. Турбо-мопеди ж будуть дорожчими для окупантів.



Ще одна проблема в тому, що рашисти уже тягнуть собі зброю звідусіль. За даними Пентагону, Кремль уже отримує балістичні ракети від КНДР. Залишки таких уже знаходили під Запоріжжям та Харковом. Знову ж таки, тут не йдеться про якусь нову суперзброю, проте таким чином ворог втамовує свою “ракетну спрагу”.

Заворушились у Європі

На фоні цього нарешті заворушились у Європі. Схоже, їх все ж непокоїть перспектива опинитися під російською ракетною атакою. Одними з перших серед країн ЄС “протерли очі” у Німеччині.

“Пані та панове, яким би важливим не був внесок Німеччини, його одного буде недостатньо, щоб гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі. Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України. Поставки зброї для України, заплановані на сьогоднішній день більшістю країн-членів ЄС, надто малі”, — зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє DW.

Добре, що це розуміють у Європі. Їх оборонка досі не готова до будь-якого масштабного конфлікту. Згадайте лише той факт, що у березні 23-го вони пообіцяли усі разом виробити 1 мільйон артилерійських снарядів для ЗСУ. У вересні змогли виробити трохи більше ніж 300 тисяч, а потім ця тема взагалі ніби випала з медіа поля. Саме тому Україні варто розвивати власне виробництво. Самотужки забезпечити потреби мільйонної армії на фронті у півтори тисячі кілометрів — дуже складна задача, але основні потреби війська, як боєприпаси, має закрити саме держава.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні збили НОВИЙ НЕЗВИЧАЙНИЙ “Шахед”! Ексголова ЦРУ екстрено звернувся до Заходу!

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