В Україні збільшується фінансування "ковідних" лікарень: Ляшко назвав суму за одну команду

Витрати на лікування хворих на COVID-19 збільшили через важчий перебіг хвороби.

Від 1 листопада Національна служба здоров’я України платитиме за одну команду, яка надає допомогу пацієнтам з COVID-19 у стаціонарі медзакладу, 634 тисячі 330 гривень. Це вже друге збільшення тарифу від початку року.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 18 листопада.

Також читайте Білл Гейтс допустив завершення пандемії коронавірусу найближчим часом і назвав умови, за яких це стане можливим

Голова МОЗ уточнив, що відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду 17 листопада. За словами Ляшка, це вже друге збільшення тарифу - у жовтні його збільшували на 23 тисячі, нині на 56,6 тис. грн.

"Така необхідність виникла, зокрема, і через збільшення у п'ятеро споживання кисню хворими та збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Від початку року Національна служба здоров’я виплатила за лікування пацієнтів з коронавірусом у стаціонарі вже понад 11 млрд грн", - сказав Ляшко.

Очільник МОЗ також зауважив необхідність вакцинації проти коронавірусу. Він запевнив, що всі вакцини, які доступні українцям, ефективно захищають від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від інфекції, викликаної будь-якими штамами SARS-CoV-2.

"Вакцини ніколи не були і не стануть ліками. Вакцинація дає єдину гарантію – якщо ви захворієте, то хвороба пройде легше, нанесе меншу шкоду вашому організму і не забере ваше життя", - наголосив Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber