В Україні збільшується відсоток зникнення лісів: як цьому намагаються зарадити

У найбільшій групі ризику - ліси, які не мають господаря.

Кожний десятий гектар лісу в Україні - нічий. Дерева, які виросли на таких територіях - можуть зникнути в будь-який момент. Збитки від неконтрольованих вирубок торік становили чотириста мільйонів гривень. Природні хащі знищують швидше, ніж у лісництвах вирощують нові дуби й сосни. Як співіснують офіційне заліснення і підпільне розліснення в одній країні, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 грудня.

Від крихітної насінини - до зрілого дерева. Поки одні садять - інші вирубують. Чи є майбутнє в українських лісів?

У природі проростає лише одна насінина з сотні. У лісників - повноцінним деревом стане кожна друга. Шишки висушують, аби потім витрухнути насіння - його виходить вдвічі більше, ніж лісництво здатне посадити. Рештки заморожують, або продають. Однак не всі українські лісоруби хочуть чекати півсторіччя, поки дерева виростуть.

Проте відсоток зникнення лісу він збільшується. Активіст Дмитро Карабчук показав ТСН графіки знищення лісів. Два роки тому темпи незаконної вирубки зросли вшестеро - у двадцятому трохи сповільнились. Але річна шкода склала аж чотириста мільйонів гривень.

У найбільшій групі ризику - ліси, які не мають господаря. А це - кожний десятий гектар в Україні. Таких лісів – це близько мільйона гектарів по всій країні, які не мають власника – оці ліси найбільше підпадають незаконним рубкам. Те, що здається лісом, на папері може бути чим завгодно. Землею територіальної громади, чи ділянкою сільськогосподарського призначення. Дерева, які виросли на таких територіях без участі людини – від людини – закон не захищає. На товщину чи вік дерев закон не зважає - бо виросли вони самостійно. Хоч і на закинутій, але сільськогосподарській землі. Таких самосійних лісів в Україні - за різними оцінками від трьох до чотирьох сотень тисяч гектарів. Їхнє майбутнє - залежить тільки від намірів власників угідь.

Голова Держлісагентства Юрій Болоховець розповів, що відомство має висадити більшість з обіцяного президентом мільярду нових дерев за три роки. Території, яка є у лісників, для цього недостатньо. І поки двадцятиметрові дерева, які засіяла природа, вирубують, чиновники шукають, де б посадити двадцятисантиметрові саджанці.

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