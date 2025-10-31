В Україні здешевшав популярний овоч: що відомо про ціну і чого очікувати

В Україні здешевшала картопля / © www.freepik.com/free-photo

Валовий збір картоплі становитиме не менше, ніж 20 мільйонів тонн. Та хороший врожай обвалив ціну на неї. Після минулорічної високої ціни на картоплю, цього року аграрії збільшили площі під нею на чверть. Погода сприяла урожаю, відповідно вартість картоплі не висока.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

В одному із господарств під картоплею сто гектарів, це орієнтовно 15 відсотків від всієї землі. Урожайність залежно від сорту, але цьогоріч доходить до 60 центнерів з гектара, хвалиться фермер.

Стартував картопляний сезон з оптової ціни — 12 гривень за кілограм. Крупні гравці викопали і заклали у сховище. Дрібні ж — викинули на ринок все. І гуртова ціна пішла до низу. Вартість картоплі у роздріб нині від 16 до 35 гривень за кілограм.

Найдешевша картопля на одному із ринків по 20 гривень за кілограм. Раніше, каже господиня, менше гектара картоплі не садили. Нині сили не ті, ділянку під картоплю скоротили вдвічі.

Саме такі дрібні гравці на картопляному ринку і впливають на сезонні коливання цін, кажуть в Асоціації виробників картоплі. Оскільки товар нема де зберігати, його хочуть позбутися за будь-яку ціну до морозів.

Ольга Самойліченко каже, попри хороший цьогорічний урожай, весною картопля знову стане дефіцитом.

«Вона або з’їсться, або пропаде. Картопля або з’їсться, яку ми їм споживаємо, яку ми заклали в сховище, наскільки вистачає потужності сховища, стільки ми будемо їсти українську картоплю. Як тільки закінчується картопля з українських сховищ, починається імпортована картопля з тієї самої Польщі. Як мінімум в лютому ми точно, а можливо навіть і в січні це вже буде імпортована картопля», — каже Ольга Самойліченко, виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі.

У середньому на кожного українця припадає орієнтовно сто тридцять два кілограми картоплі на рік. Фізіологічна норма — сто десять. Вчена секретарка Інституту картоплярства Наталя Захарчук каже: вподобання залежать від місця проживання.

«У великих містах люди споживають набагато менше картоплі, десь, можливо, 60-80 кілограмів на душу населення, то в сільській місцевості вона може доходити і до 180 кілограм на душу населення. Наприклад, Одеська область менше споживає картоплі, а ось Івано-Франківська більше, Чернігівська більше картоплі. Це залежить ще від регіону і від культур, які більше ростуть в даних регіонах», — каже вчена секретарка Інституту картоплярства Наталя Захарчук.

В Україні фермери вирощують картоплю, головно, на споживання. За кордоном — на переробку.

Світовий ринок переробки картоплі, за даними Наталі Захарчук з Інституту картоплярства — 49 мільярдів доларів. І він щороку зростає на 5 відсотків.

В Україні ж лише три переробні заводи. Заморожена картопля-фрі у нас фактично вся імпортована. А ще імпорт молодої. Херсонщина, де її раніше вирощували, тимчасово окупована. В той час, скаржаться фермери, ми свою картоплю за кордон продати не можемо.

«Європа боїться нашої конкуренції. Хоча Україна виконала абсолютно всі вимоги. Ми можемо продавати не в країни Євросоюзу. Але це настільки невелика і незначний відсоток експорту, що він практично, можна говорити, відсутній», — каже Ольга Самойліченко, виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі.

З похолоданням українська картоплю, ймовірно, здорожчає. Але для споживача у нагоді може стати імпорт — у Європі рекордний урожай. І скажімо польська картопля — 6 гривень за кіло проти вітчизняної за 10 в опті.

