В Україні жінки можуть безкоштовно навчитися кермувати вантажівкою: що відомо

В Україні зростає кількість жінок, які хочуть навчитися керувати вантажівкою. Тепер усі можуть навчатися безкоштовно, спеціальну програму фінансує уряд Швеції. Тож кожна жінка з будь-якого регіону України може заповнити анкету і відтак - подати заявку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун.

Як навчають керувати вантажівкою

Ірина розповідає, що у тренувальному таборі живе останні два тижні, адже щодня вчиться кермувати вантажівкою. Вона, як і ще 11 дівчат, учасниці спеціальної програми за якою навчають водити вантажівки. Програма безкоштовна і фінансована шведським урядом. Для участі потрібно було заповнити спеціальну заявку, тож вона пройшла відбір і залишила на кілька тижнів роботу чергової в метро аби опановувати нову професію.

Ірина

Щодня Ірина продовжує вчитись і після 20 годин за кермом каже – легко справляється з кількатонною автівкою. Розповідає що коли наважилась на таке навчання багато знайомих її відмовляли, адже не вірили, що вона упорається.

Ірина за кермом вантажівки

Вікторія з Івано-Франківська і водіння вантажівки з початку повномасштабної війни стало для неї обов’язковим вмінням.

"Потрібно було з'їздити за кордон за гуманітарною допомогою для військових, тоді от виникла думка, що я буду вчитися, тому що це є потреба", - каже вона.

Її син нині на фронті, а вона волонтерить. Каже усі близькі та друзі її підтримали. За спеціальністю Вікторія бухгалтер. Утім каже, якщо доведеться вона готова змінити професію, аби допомагати армії.

Українки можуть отримати роботу після навчання

Жінки з різних куточків України приїжджають у табір, аби навчатися практиці. Крім навчань керування у них були тренінги з домедичної допомоги та сесії з психологами, а також екскурсії на підприємства, де потрібні водійки вантажівок. Керівниця проєкту розповідає, що цьогоріч планують випустити щонайменше три сотні нових фахівчинь з кермування вантажівками.

"Головна умова, щоб мотивовані далі піти працювати. Саме професія водійка вантажного авто може допомогти в будь-яких індустріях на зараз, бо логістика – це такі наші вени і артерії країни, і я думаю, що це дуже важливо", - каже Єва Татарова – програмна менеджерка навчального проекту.

Після завершення навчання кермуванню дівчата йдуть на практичний іспит та отримають права категорії С.

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