В Україні жінки можуть отримати грант від держави: хто претендує і які умови

Менторська програма для жінок, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, або ж перебувають у шлюбі з військовослужбовцем чи ветераном допомагає набути ділових, управлінських та маркетингових навичок. Після семінарів, жінки мають змогу подати бізнес-план, аби отримати грант від держави на відкриття власної справи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Психотерапевтка Ірина до Києва з рідного Луганська переїхала ще у 2014 року. Продовжувала працювати за фахом і мріяла відкрити власний психотерапевтичний центр. Тепер цю мрію можна побачити.

Ірина була однієї з тих хто подав бізнес-план на отримання гранту за програмою мікрогрантів для розвитку бізнесу. Вона знала, чого хоче, але не дуже уявляла - як це зробити.

Ірина

Жінка знала, що може претендувати на отримання гранту. Переселенка, чоловік воює. Але управлінських знань не вистачало. Отже скласти бізнес-план, презентувати його, порахувати скільки треба коштів, отримати ділові та маркетингові навички - у цьому стала в нагоді "Менторська програма для жінок".

"Скласти дійсно гарний план, дійсно викрастилізувати свою ідею, отримати кошти, як від державної програми так в тому числі і від міжнародних партнерів і втіли свої мрії в життя", - каже народна депутатка Леся Забуранна.

Ірина була серед тих, хто прагнув відкрити власний бізнес і вже отримав грант. Загалом 18 жінок, яких називають першою хвилею. На другу вже зареєструвалися понад 200 охочих. Ідеї, проекти і суми - різні.

"Кількість коштів залежить не від бізнесу, а від кількості робочих місць. Якщо ти створюєш 1 робоче місце до 150 тисяч гривень, якщо це 2 – 250 тисяч гривень, якщо ти дружина учасника бойових дій то ти може отримати навіть 500 тисяч гривень", - каже депутатка Київської міської ради Юлія Ярмоленко.

Всі вони вважають себе єдиним економічним фронтом. Отже куратори проекту, очікують, що третя хвиля буде ще більшою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 за 12 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Читайте також: