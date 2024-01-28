В Україні жінки освоюють "чоловічі професії": яку роботу пропонують їм і на які спеціальності є попит

Українки розповіли, як освоюють ті професії, де раніше здебільшого, працювали чоловіки.

В Україні зростає середня зарплата, минулого року її розмір сягнув 17 937 гривень. Проте в Україні і далі дефіцит фахівців, адже люди виїхали за кордон, а багато чоловіків стали на захист України. А тому підприємства та компанії залучають до роботи, яку традиційно вважали чоловічою, жінок. Вони проходять спеціальне навчання, аби здобути новий фах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун

Тетяна Мордач - єдина в Україні жінка водолаз-саперка.

Тетяна Мордач - єдина в Україні жінка водолаз-саперка. Раніше Тетяна займалася поліатлоном: бігом, стрільбою та плаванням. Але їй захотілося більшого: тож вивчилася на водолаза-рятувальницю.

Під водою працювати дуже важко, особливо у каламуті. Кожен необережний рух може призвести до трагедії. Та й спорядження водолаза-сапера завважки у кілька десятків кілограмів. Утім, Тетяну це не лякає. Вона каже: росіяни буквально всіяли Україну смертоносним залізяччям. Тож кому, як не саперам, рятувати людей від цієї небезпеки. Хоч бойових завдань у Тетяни поки не було, але готова, запевняє, виїхати - за першим же викликом.

Тетяна Мордач

"Ми кожного дня удосконалюємо свої навички, уміння правильно працювати під водою, вміння правильно виявляти вибухонебезпечні предмети, їх піднімати на поверхню", - каже Тетяна.

В Україні є потреба у робітничих спеціальностях

Експерти кажуть: жінок, які опановують професії, що традиційно вважалися переважно чоловічими - дедалі більшатиме. Відповідна тенденція активно прослідковується саме з початку великої війни. І стосується це майже усіх сфер діяльності.

"Наприклад, заправники на АЗС. Був певний час, коли це була суто чоловіча робота. Зараз це вже не так однозначно. Агросектор - там дуже зараз ми фіксуємо перегляд своїх певних стандартів і підходів, які було до повномасштабного вторгнення", - каже HR-директорка сервісу з пошуку роботи Тетяна Кіпіані.

Пояснення просте: кілька мільйонів людей виїхало за кордон. Хтось - опинився в окупації. частина Чоловіків стали на захист країни. За різними підрахунками, Україна втратила до третини робочого потенціалу. Водночас, економіка потроху оговтується від потрясінь. Кількість вакансій збільшується.

Працедавці потребують робочих рук. Особливо, у робітничих професіях. Головне для них тепер - не стать чи вік потенційного співробітника, а кваліфікація, стресостійкість і бажання працювати.

Жінки в Україні змінюють кваліфікацію

У Державному центрі зайнятості підрахували: 75 відсотків із тих, хто має статус зареєстрованих безробітних - це саме жінки. І вони в активному пошуку офіційного заробітку.

Аби працевлаштуватися, часто їм доводиться проходити перекваліфікацію. Охоче беруться за роботу, на перший погляд не притаманну жінкам, але де є вакансії. Зарплатню здебільшого отримують на рівні із чоловіками.

"У нас наприклад за ваучерною програмою 77 жінок обрали професію тракториста-машиніста сільського господарства. У нас ще жінка, що обрала професію машиніста електровоза", - каже заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

Олена Мельник

На Львівщині жінка вчиться керувати трактором, щоб обробляти землю

Ольга Дзвоник половину життя пропрацювала молодшою медсестрою. А нині - удосконалює навички кермування трактором.

Ольга Дзвоник

Колись її цьому вже вчив тато, але він помер. Тепер Ольга хоче отримати відповідну категорію. Бо у жінки є земля, а обробити нікому. У рідному селі на Львівщині нині навіть за гроші винайняти фахового тракториста - важко, тож і вирішила: зможе впоратися сама.

"Багато наших хлопців на війні, які і поранені, і воюють. У сільській місцевості немає кого найняти", - каже Ольга.

Заробляти гроші, обробляючи поля іншим, Ольга поки що не планує. Але каже: все може бути, якщо раптом втратить роботу. До речі, навчається жінка безкоштовно, бо отримала спеціальний ваучер від центру зайнятості.

Освоюють жінки нині активно ще й такі професії, як електрогазозварник, електромонтер та водії навантажувача - електрокара. Причому, знаходять собі роботу навіть на великих підприємствах, де раніше працювали здебільшого чоловіки.

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Нагадаємо, воїн ЗСУ 46 днів провів в оточенні та відбивав атаки окупантів.

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