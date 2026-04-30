В Україні з’явиться новий дорожній знак: що він означає

Якщо законопроєкт проголосують, в Україні з'явиться знак: «Рух електросамокатів заборонено» / © pixabay.com

Боротьба за безпеку пішоходів в Україні виходить на новий рівень. У профільному підкомітеті Верховної Ради підготували жорсткі правки до законопроєкту №3023, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса з тротуарів.

Де саме дозволять їздити та як каратимуть тих, хто «таранить» перехожих, розповіла ТСН.ua народна депутатка Оксана Савчук.

Тротуари під забороною: де можна буде їздити?

Попри дискусії про те, що самокати допомагають швидше дістатися укриттів під час тривог, народні обранці вирішили стати на бік безпеки пішоходів. Оновлений документ чітко розмежовує зони руху.

«На підкомітеті ми проголосували за те, що ця категорія може їздити виключно велодоріжками або краєм проїзної частини дороги«, — наголосила Оксана Савчук.

Безумовний пріоритет пішохода

Однією з ключових правок став статус пішохода. Тепер закон прямо каже: людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Це має покласти край ситуаціям, коли водії самокатів збивають людей з ніг у прогулянкових зонах.

«Перший, хто є у пріоритеті — це пішохід. Така норма чітко вказує, що пішохода треба пропустити, а не таранити його або збивати з ніг, бо за таке порушення доведеться відповідати», — підкреслює депутатка.

Новий знак «Рух електросамокатів заборонено»

Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Насамперед це стосуватиметься велелюдних площ, парків та історичних центрів міст.

Для маркування таких ділянок в Україні з’явиться новий дорожній знак:

«Рух електросамокатів заборонено».

За словами Савчук, це дозволить містам гнучко регулювати рух у місцях найбільшого скупчення людей.

