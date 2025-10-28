ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
113
В Україні жінка вкрала каву за 7,60 грн: суд ухвалив несподіване рішення

На Тернопільщині судили жінку через крадіжку стаканчика з кавою.

Марія Бойко
В Україні засудили жінку через крадіжку кави / © pixabay.com

У Тернопільській області судили жінку через крадіжку кави за 7,60 грн. Суд вирішив обмежитись усним попередженням.

Про це йдеться у постанові Збаразького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, безробітна жінка 7 вересня 2025 року в одному із магазинів вкрала каву еспресо в стаканчику, вартістю 7, 60 грн.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

На засідання суду жителька Тернопільщини не прийшла, проте подала заяву, в якій визнала провину та розкаялась.

У матеріалах справи йдеться, що брак кави виявили наступного дня під час ревізії. А тому підсудну звинуватили у дрібній крадіжці.

“При накладенні адміністративного стягнення суддя враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь її вини, майновий стан, врахувавши при цьому такі пом`якшуючі обставини як те, що вона вперше притягується до адміністративної відповідальності, визнає свою вину, а тому вважаю за можливе звільнити її від адміністративної відповідальності за малозначністю, обмежившись усним зауваженням в порядку ст. 22 КУпАП”, - йдеться у поясненні суду.

А тому жінку визнали винною, проте через малозначимість злочину звільнили від відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Нагадаємо, у Полтаві чоловік сидітиме у в'язниці через крадіжку дезодоранту.

