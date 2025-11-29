- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні жінка виграла суд за допомогою ChatGPT
Житель Одеси розповіла, як за допомогою штучного інтелекту виграла суд і зекономила тисячу доларів.
Мешканка Одеси Олександра Корінь вирішила зекономити на послугах юриста і виграла судовий спір, скориставшись допомогою штучного інтелекту. Вона використала чат GPT для складання позовної заяви та розібралася з роботою системи «Електронний суд».
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.
Як ШІ допомагав жінці працювати
Олександра Корінь пояснює: вирішила обійтися без адвоката, оскільки її справа не була надто складною — продовження терміну подання заяви на спадщину. Вона тиждень сиділа ночами, складаючи позовну заяву самотужки. Втім, зізнається, це було непросто.
«Дуже така колосальна праця, але я вмію зосереджуватися на текстах на великих об’ємах, і от коли моя дитина вже лягала спати, я вже сідала і робила це», — каже Олександра Корінь, позивачка.
Саме штучний інтелект (ШІ) підказав жінці спробувати використати нову систему:
«Він мені підказав, що можна звернутися через електронний суд», — каже вона.
У підсумку Олександра підрахувала, що зекономила близько тисячі доларів, витратившись лише на підписку чата GPT та судовий збір. У роботу вона, на її думку, та її віртуальний помічник вклалися порівну. Проте, аби ШІ не вигадував неіснуючих законів, його доводилося постійно контролювати.
Перша спроба була невдалою
У суді підтверджують: успіх прийшов не одразу.
«Перша заява, з якою звернулась сторона, вона взагалі не відповідала вимогам позовної заяви. Здебільшого, якщо не кваліфікована підготовлена позовна заява, то в задоволенні може бути відмовлено», — каже Ігор Бобуйок, суддя-спікер Хаджибейського районного суді міста Одеси.
Справжній юрист такої помилки не припустився б, упевнений адвокат Олександр Муконін:
«Штучний інтелект часто видумує. Скажемо так, така українська приказка: дешева рибка, погана юшка, застосовувати штучний інтелект».
Юрист наголошує: звертатися по допомогу до ШІ можна лише у нескладних випадках. Інакше наслідки можуть бути фатальними.
Перемога та відсутність заборон
У випадку Олександри все спрацювало. Після того, як суд повернув справу, вона виправила помилку, і суддя ухвалив рішення на її користь.
Про те, що позов складений за допомогою штучного інтелекту, у суді не підозрювали. Втім, кажуть, наразі жодних обмежень щодо цього немає.
У суді зазначають, що через високу вартість послуг юристів, особливо під час великої війни, дедалі більше людей відмовляються від адвокатів. Втім, навали заяв від штучного інтелекту тут не очікують.
Судді попереджають: про успішне використання віртуальних помічників розповідають лише ті, хто виграв. Замінити справжніх юристів ШІ поки що не в змозі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Штучний інтелект допоміг одеситці виграти суд