В Україні змінились правила мобілізації: з якими хворобами призиватимуть і чи служитимуть студенти

В Україні також спростили вимоги до служби у ДШВ та ВМС.

В Україні за останній тиждень змінилось ряд наказів про мобілізацію під час дії воєнного стану. Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб, за якими оцінюється придатність до військової служби та уточнило дані щодо "обмежено придатних". Крім того секретар РНБО Олексій Данілов заговорив, що чоловіки-студенти, які отримують другу освіту можуть бути призвані до армії під час війни.

ТСН.ua зібрав подробиці щодо нових правил мобілізації в Україні.

Зміни у положенні про ВЛК та новий Розклад хвороб

Міністерство оборони України змінило указ про ВЛК, затвердивши новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатним.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 і набули чинності від 25 серпня 2023 року.

Відтепер обмежено придатних за "спірними статтями" визначатимуть придатними до служби у ЗСУ. Зокрема йдеться про такі захворювання:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомне носійство ВІЛ;

12-в – повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму.

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;

17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Також ВЛК щодо обмежено придатних повинна ухвалювати рішення про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС). Якщо військового визнають непридатним до служби за конкретною спеціальністю, командир частини може відправити воїна на повторне проходження ВЛК, де визначать те, де він служитиме.

Спрощення умов для служби у ДШВ та ВМС

Також в указі Міністерства оборони № 456 було спрощено вимоги ВЛК для служби у десантних військах та морській піхоті.

Через це ті військові, яких раніше вважали не придатними до служби у цих родах військ, тепер вважатимуть придатними. Цей указ набрав чинності від 25 серпня.

Чи мобілізовуватимуть студентів

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що під час війни кількість чоловіків, які хочуть отримати другу вищу освіту різко зросла. А тому Міністерство освіти вирішуватиме, чи доцільно чоловікам призовного віку отримувати другу чи третю освіти.

"Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили здобувати другу-третю освіту. Кількість людей, які хочуть здобути освіту, збільшилась в рази. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство", - заявив Данілов.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що таке дійсно може статись.

"Чи можуть мобілізувати чоловіків 25+ років, які навчаються в закладах освіти? Станом на зараз, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі - не можуть", - сказав він.

Проте нардеп зазначив, що рішення про необхідність мобілізації студентів може ухвалити Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство оборони або Комітет нацбезпеки і оборони Ради. Тоді здобувачів другої освіти можуть відправляти на службу до ЗСУ і це не порушить їхні права на здобування освіти.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, за яким чоловіки, яким більше 30 років і вони здобувають другу освіту, більше не матимуть право на відстрочку від мобілізації. Нардеп уточнив, що таких в Україні лише цьогоріч є 60 тисяч осіб.

Нагадаємо, кого призиватимуть восени, які спеціальності потрібні армії.

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