Що буде з тарифами на електроенергію: як можуть змінитися ціни та на чому економити

Що буде з тарифами на електроенергію: як можуть змінитися ціни та на чому економити

Нинішні тарифи в Україні діть до 1 серпня.

В Україні невдовзі зміняться тарифи на електроенергію. У владних кабінетах пояснюють - тариф у 1,68 грн за кіловат-годину для населення не є економічно обґрунтованим. Пільговий тариф до 100 кіловатів - давно у минулому.

Про це 25 липня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Невдовзі плата може зрости вдвічі, а то й більше. Нині в Кабміні розробляють новий тариф. Коли він зміниться і яким буде – невідомо.

"Ситуація, яка склалася сьогодні, не з’явилася сьогодні, в один день. Це все закладалося усі попередні роки", - каже експерт з енергетики Юрій Корольчук.

Над економічним обгрунтуванням тарифу мудрують в уряді. Спочатку Кабмін планував підняти вартість кіловату для споживачів від 1 липня. Тариф – 1,68 гривні за кіловат-годину мали переглянути у кожному регіоні, наголошували у Мінрегіоні. Наприклад, у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2,60 до 2,96 грн. Натомість в Івано-Франківській і Луганській областях – від 3,70 до 4 грн за кіловат. Цифра залежить від тарифу на розподіл електроенергії. У Києві він найнижчий, а в Луганській області відповідно – найвищий.

Також читайте В Україні підвищать тарифи на електроенергію — очільник НКРЕКП

Як зекономити? А що з електротехніки найбільше споживає електроенергії? Можливо, на чомусь можна зекономити? Один із перших ненажер – бойлер, тут усе залежить від об’єму і скільки людей і як часто ним користується. Але за мінімальними підрахунками в місяць бойлер до 50 літрів з’їсть приблизно 130 кіловат, тобто 220 гривень.

Далі хоч і маленький, але дуже енерговитратний – електрочайник. Його потужність залежно від моделі – від 1000 до 3000 ват. Якщо щодня вмикаєте чайник з середньою потужністю на 15 хвилин, за місяць пристрій споживає в середньому 11 кВт·год електроенергії. Це близько 20 гривень.

Наступний - це холодильник. І що більше там продуктів, то більше йде енергії на їхнє охолодження. Всередньому за місяць споживає 30 кіловат – а це 50 гривень.

А саме освітлення квартири з’їдає третину рахунку на електрику.

А ще список витрат можна продовжувати – кондиціонерами, мікрохвильовкою, пральною машиною та посудомийкою. Все це потрошку тягне з кишені чималу суму.

Новини тижня: наскільки і коли підвищать тариф на електроенергію, і кому обіцяють пільгові ціни

"Тариф 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину для населення не є економічно обґрунтованим. Собівартість становить близько 90 копійок за кіловат-годину на "Енергоатомі". І десь 70 копійок для "Укргідроенерго", - пояснює експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

За підрахунками експертів, тариф на електроенергію мав би складатися із собівартості електрики – це 90 копійок, та 1,68 – це витрати на розподіл і постачання. Виходить дві з половиною гривні. І це як мінімум.

Щоб захистити найвразливіше населення, був варіант, поділити споживачів на чотири категорії:

ті, що споживають до 100 кВ-год;

від 100 до 300 кВт-год;

від 300 до 500 кВт-год;

від 500 кВт-год і більше.

Однак, як пояснили в Мінрегіоні, це лише одне із можливих рішень. Досі остаточного варіанту немає. Але найбільше списів зараз ламають над тим, який тариф встановити споживачам до 100 кіловат. Утім за законами ринку, хто споживає найменше, має платити найбільше. Бо доставка, наприклад, 50 кіловат коштує дорожче, ніж 300.

"З точки зору тих даних, які у нас є щодо собівартості, вартості виробленої електроенергії на АЕС, на ТЕС, на ГЕС, десь приблизно ціна мала б бути до 4 гривень за 1 кіловат. Це до 100 кіловат хто використовує. Хто платив би від 100 кіловат до 600-800 кіловат – там ціна мала би бути від двох з половиною до 3 гривень", - каже експерт з енергетики Юрій Корольчук.

Але це думка енергетиків. В уряді сидять політики і роздраконити високими тарифами українців, що використовують всього 100 кіловат, навряд чи наважаться. Бо це переважно пенсіонери та категорія малозабезпечених. У Мінрегіоні навіть розглядають тариф нижчий за нинішній 1,68 грн.

Загалом домогосподарств, які споживають до 100 кіловат, – 6 мільйонів. І всі вони разом використовують 4 мільярди кіловат-годин. А ось тих родин, які витрачають понад 100 кіловат, – 9 мільйонів. Разом вони накручують на лічильниках 24 мільярди кіловат-годин. І саме їх змусять оплачувати пільгові кіловати для першої категорії, які, можливо, знизять до рівня 1,1 грн або навіть 90 копійок.

"Від 100 кв до 600 – буде десь 2 з половиною гривні. Це на першому етапі. Потім він зросте десь до 3 з половиною гривень. Оце те, що ми зараз повинні платити, це реальна вартість", - говорить експерт з енергетики Юрій Корольчук.

Утім, все це лиш проєкти. Коли саме оголосять нові тарифи – невідомо.

"Дата 1 серпня умовна. Досі ж не моприлюднено жодного з проєктів постанови Кабміну щодо встановлення якихось нових спеціальних обов’язків", - зазначає експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Так само не знають цього і в НКРЕКП.

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде ухвалений і буде ухвалений від 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", - пояснив голова Нацкомісії з регулювання енергетики Валерій Тарасюк.

Також читайте Дорогоцінне тепло: у більшості міст України тарифи на опалення та гарячу воду шалено зростуть

В Україні від червня 2020-го до червня 2021-го зросли в ціні всі комунальні послуги. Найбільше подорожчав газ – на 175%. В середньому комуналка за рік подорожчала на чверть. І це без урахування запланованого перерахунку цін на електроенергію. Так що з початком опалювального сезону на українців чекають величезні пробоїни в сімейних бюджетах. Економічно обґрунтованих зарплат явно чекати довше, ніж невідворотних нових тарифів.

То ж просто зараз треба зробити все для мінімізації витрат, від утеплення будинків і вікон до заміни старих ламп на LED-освітлювання. І варто всерйоз подумати про всю стару електротехніку в квартирі. Від холодильника до пральної машини, які не належать до класу "А" хоча б з одним із трьох можливих плюсиків. Це раніше не рахували їхніх енергоапетитів - тепер електричних ненажер просто не прогодувати.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання