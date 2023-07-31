В Україні змінюють правила мобілізації: кого це стосується і як вручатимуть повістки

Від 1 серпня в Україні змінюють порядок мобілізації. Строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби. Змінюється і система нарахування виплат військовим. Відтепер буде чотири критерії для звільнення з лав Збройних сил під час воєнного стану. А саме - досягнення граничного віку служби, стан здоров’я, сімейні обставини та набуття законної сили обвинувального вироку суду. Зміняться і повістки до ТЦК - їх буде три типи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Директор ЖЕКу помстився за штраф за паркування

Сергій - інспектор з паркування в одному із найбільших районів Києва. Один із водіїв, якого він оштрафував виявився директором місцевого ЖЕКу. Спочатку він погрожував відключити воду, згодом вручив Сергію повістку до військкомату.

"Він ходив по сусідам, сказав моїм батькам, що мене з ЖЕКу шукають. Він з'ясував мою адресу проживання і намагався мені вручити повістку. І тут я впізнаю, що це мій улюблений порушник", - каже Сергій.

Спілкування комунальників потрапило на нагрудну камеру паркувальника. Із діалогу з’ясувалось що таким чином директор ЖЕКунамагається помститись паркувальнику за штрафи. Не зважав він навіть на документи про відстрочку, які йому демонстрував Сергій.

Ситуація, яка трапилась між паркувальником і директором ЖЕКу неприпустима, кажуть військові. Повістка не може бути ані особистою помстою, ані покаранням за проступок.

Але, наголошують, що за правилами мобілізації директор ЖЕКу мав право цю повістку вручити. Час та місце вручення також особливого значення не мають. У законі чітко не вказано де повістки вручати можна, а де заборонено.

Зміни правил вручення повісток

Від першого серпня правила вручення повісток змінять. Офіційно це три етапи - за ними і відрізнятимуть повістки. Перша - для уточнення даних. Вона потрібна для оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи тощо. Друга - повістка на проходження військово-лікарської комісії. Вона зобов'язує пройти медобстеження. Після в обліковій картці буде зазначено придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. І, нарешті третій тип – це мобілізаційний припис. Вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження служби.

Що кажуть юристи

Юристи звертають увагу, що всі ті масові облави з насильницькими врученням повісток, які регулярно потрапляють на відео – це перевищення владних повноважень. Але наголошують – це вимушений крок. Наразі план мобілізації не виконаний.

"Як просто патруль зупиняє людину на вулиці, перевіряє в неї данні і вручає повістку. Це на мою думку, і на думку моїх колег абсолютно неправильно, але наголошую – це вимушений крок", - кажуть юристи.

Чим закінчилась історія з інспектором паркування

У випадку з інспектором з паркування та директором ЖЕКу - Сергій прийшов у військомат і підтвердив свою "бронь". Сам директора ЖЕКу, який намагався вручити повістку, про конфлікт говорити він не захотів.

І військові, і юристи, і експерти закликають не боятись ТЦК і пам'ятати, якщо у людини є причини для отримання відстрочки, потрібно про ці причини повідомити.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові правила мобілізації! Повістки, виплати, звільнення - все, що потрібно знати

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації, принісши назад до військкомату повістку. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

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