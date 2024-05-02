В Україні значно посилять відповідальність для ухилянтів: суми штрафів шокують

В Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку і законодавства про мобілізацію. Наразі штрафи становлять від 510 до 5100 гривень. Втім скоро їх планують значно підвищити — відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада у першому читанні.

За що саме можуть оштрафувати військовозобов’язаного, які це штрафи та що зміниться, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Штраф за порушення правил військового обліку

За порушення правил військового обліку встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 510 до 850 грн згідно статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Які дії кваліфікуються як порушення правил військового обліку

Наприклад, не перебування особи взагалі на військовому обліку або неповідомлення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки про зміну облікових даних про зміну місця проживання, місця роботи або навчання.

“Тобто за не оновлення облікових даних”, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Штраф за порушення закону про мобілізацію

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 400 до 5100 грн згідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

“Тобто за неявку за повісткою або за відмову проходження військово-лікарської комісії, наприклад. За цією статтею також кваліфікуються порушення правил військового обліку керівниками підприємств, установ та організацій, які відповідальні за ведення військового обліку. Зазвичай це роботодавці або заклади освіти”, — зазначила ТСН.ua адвокатка.

Штрафи для порушників значно підвищать

Законопроєкт №10379, який Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні 10 квітня 2024 року значно посилює відповідальність.

Отже, за порушення правил військового обліку штраф буде становити від 8 500 грн до 17 000 грн.

А за порушення законодавства про мобілізацію під час особливого режиму штраф становитиме вже від 34 000 грн до 51 000 грн.

Для посадових осіб підприємств, установ та організацій, які відповідальні за ведення військового обліку, за порушення правил штраф буде становити від 153 000 грн до 204 000 грн.

Нагадаємо, ухилянти від мобілізації пішли на крайні заходи: просять собі дітей і шукають бабусь для одруження.

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