В Україні значно скоротилася кількість дітей: в Міносвіти показали тривожну статистику

В Україні скоротилася кількість дітей. Це можна простежити зі статистики, скільки учнів навчається у молодшій школі.

Про це розповів перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець під час форуму “Демографічне майбутнє України”, передає ТСН.ua.

“Депопуляція почалася до війни. І ми розуміємо, що в освіті в перший клас йдуть діти, народжені шість років тому. Відповідно, ми маємо дивитися в розрізі шести років: що відбувається і як було. Я наведу декілька цифр для прикладу. Якщо рахувати кількість дітей в молодшій школі, тобто з першого по четвертий клас, в 2017 році у молодшій школі було півтора мільйона дітей. В 2026 році в молодшій школі буде 800 тисяч дітей. Це діти, які були народжені в 2022 році”, — зазначив Євген Кудрявець.

За його словами, сьогодні в українській системі освіти 3,8 млн дітей. Із них близько мільйона не навчаються офлайн.

“З них 350 тисяч перебувають за кордоном. І в Україні перебуває 650 тисяч дітей в основному в восьми регіонах України, прифронтових, де діти не мають можливості навчатися очно. Половина з них навіть за умов наявності укриття, оскільки час прильоту набагато швидший ніж можливість включити сирену і дійти до укриття”, — розповів Євген Кудрявець.

Нагадаємо, демографи підрахували, скільки українців перебувають за кордоном.

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