В Україні значно здорожчає пальне: що чекає на водіїв та аграріїв від 1 липня (відео)

Від 1 липня в Україні дорожчає пальне. За задумом представників влади, зростання податків має стати додатковим джерелом наповнення державного бюджету, який через війну є надзвичайно дефіцитним.

Проте не минеться і без негативних наслідків — від здорожчання послуг та товарів до повернення паливного бізнесу в тінь. Але передовсім негативний вплив цього рішення відчують українські аграрії, які вже почали збирати врожай. Здорожчання палива неодмінно позначиться на ціні продовольства.

Це, своєю чергою, спровокує нову хвилю "махінаторів", яким в Україні вдається заробляти близько 30 мільйонів гривень щомісяця на фальсифікованому паливі. ТСН показала один з таких цехів.

Фото: ТСН

На цьому підпільному нафтопереробному заводі фігуранти виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць. Збували його через мережу підконтрольних АЗС та отримували надприбутки. Під час обшуків у ділків вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, а також понад 110 млн грн готівки у різній валюті.

Слід зазначити, що лише цього року оперативники викрили з десяток злочинних груп, які займалися "схематозами" у паливному секторі. І таких прикладів більшатиме, бо паливо знову дорожчає.

Акцизний податок повертається: як це вплине на ціну пального

Від 1 липня цього року Рада скасовує єдиний податок 2% та частково — мораторій на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.

Експерти ринку нафтопродуктів кажуть, що внаслідок цього найбільше здорожчає бензин — на 10-11 грн за літр, дизпаливо додасть у вартості 6-7 гривень, найменше підскочить автогаз – на 2-3 гривні.

Можновладці пояснюють цей крок потребою наповнення надзвичайно дефіцитного держбюджету. Натомість експерти прогнозують збільшення кількості податкових ухилянтів.

"Нічого гарного це не дає, тому що збільшення податкового тиску є каталізатором різноманітних схем ухилення від податків", - переконаний експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

Як здорожчання пального вплине на ціну продовольства

В Україні нині почалась пора жнив. Проте закупити пальне на весь період збору врожаю для українських аграріїв майже нереально. Гроші з’являться лише після продажу збіжжя. Однак пальне дорожчає вже зараз — у самий розпал прибирання зернових.

Це неодмінно позначиться на ціні продовольства, логістиці, пасажирських перевезеннях. Пальне складає суттєву частку витрат для майже всіх товарів і послуг.

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Економіст Дмитро Горюнов у своїх прогнозах обережно оптимістичний, бо пальне в Україні цьогоріч подешевшало на 15 відсотків. А українська економіка в умовах війни вже бачила цінники за 50 гривень за літр. Тому нинішня компанія зі здорожчання палива додасть менше одного відсотка до цьогорічної інфляції – прогнозує експерт.

"Три четвертих відсотка до загальної інфляції не виглядає як супер багато. Минулого року пальне подорожчало на 75 відсотків, а інфляція торішня була майже 27 відсотків", - розповідає Горюнов.

Водночас на українських заправках поки особливого ажіотажу немає, однак тепер усі заправляють авто "до повного" — про всяк випадок.

Бак до повного від 1 липня коштуватиме в середньому на 500 гривень дорожче. Але різкого зменшення попиту на АЗС не прогнозують. Як і різкого здорожчання. Паливо, яке вже завезли в Україну новими митними податками не обкладається, лише ПДВ. А тому рух цінників буде, найімовірніше, повільним, щоб не шокувати українських водіїв.

Нагадаємо, попри скасування єдиного податку 2% 29 червня 2023 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №8025 щодо залучення донорських коштів міжнародних партнерів для сільського господарства та експорту агропродукції під час воєнного стану.

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