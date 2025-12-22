В Україні значно зростуть пенсії 2026 року: хто отримає найбільше

В Україні зростуть пенсії / © iStock

В Україні з 1 січня 2026 року майже 40% пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Причина — зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2595 грн, що на 234 грн більше, ніж нині.

Мінімальна пенсія зросте з 2361 грн до 2595 грн, тож пенсіонери, які отримують мінімальний розмір виплат, матимуть щомісячну надбавку у 234 грн, повідомляє ТСН.ua.

Максимальна пенсія, що не може перевищувати десятикратний розмір мінімальної, зросте до 25 950 грн. Відповідно, найбільше можливе підвищення складе 2340 грн.

Доплати також збільшать тим, хто має понаднормовий стаж — понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. За кожен рік стажу понад норму виплачуватимуть на 234 грн більше — це різниця між новою та чинною надбавкою, яка становить 1% від мінімальної пенсії. Наприклад, за 10 додаткових років стажу пенсія зросте на 2340 грн. Водночас максимальна виплата не може перевищувати 25 950 грн.

Наймасштабніше підвищення очікується 1 березня 2026 року — індексація торкнеться близько 90% пенсіонерів, тобто понад 9 мільйонів людей. Орієнтовний розмір індексації може становити 11–15%, однак, як і в попередні роки, надбавка буде обмежена — не більше 1500 грн. Максимальну доплату зможуть отримати ті, хто нині має від 10 000 грн пенсії при 15% індексації та від 13 636 грн — при 11%.

Раніше ми розповідали, що пенсіонерів в Україні стає все менше. За інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня поточного року (останні дані) у країні нараховувалось 10,2 млн людй, які отримують пенсії. Це на 100 тисяч менше, ніж на 1 жовтня 2024 року.