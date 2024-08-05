В Україні знайшли загадковий цвинтар, про існування якого не знали навіть місцеві: хто там похований (фото, відео)

На Вінниччині знайшли кам’яні хрести старовинного цвинтаря. Поховання виявили в селі Нетребівка. Історики кажуть - на деяких хрестах можна розгледіти карбування 16 сторіччя. Активісти разом із місцевими жителями взялися розчищати зарості, щоби нанести це кладовище на мапу.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

Про існування цього цвинтаря не здогадувались навіть жителі Нетребівки. Поховання випадково виявили дослідники із проєкту "Старовинні хрести України".

Богдан разом із іншими активістами приїхав на розчистку закинутого цвинтаря. Хлопець захоплюється історією і має припущення, хто тут похований.

Старовинна могила

"Козацькі хрести, також позначення череп з костями, цікаво дізнатись причину їх наявності, бо на деяких немає", - каже волонтер Богдан Чернишов.

Поховання у кілька гектарів, на деяких плитах написи із прізвищами датами. Більшість могил 18 сторіччя, але є і на кількасот років давніші. В місцевому архіві про них немає жодних згадок.

Старовинне поховання на Вінниччині

"Мабуть польські, якщо 380 років хресту. Я не знаю, яке тоді населення було. Таких прізвищ я в селі не чула", - каже староста села Нетребівки Валентина Дубичик.

Точної відповідні, хто похований тут, поки не знають, кажуть історики. Оскільки точної дати заснування цього подільського села немає. Підозрюють, це поховання перших жителів Нетребівки.

"Тут ми бачимо - 1644 видно чітко на цьому хресті. Можливо тут ціла родина була, це треба щоб були наукові дослідження", - каже дослідник стародавніх цвинтарів Роман Маленков.

"Я завжди вважала, що наше село бере початок з 17 століття, але оскільки ми знайшли хрест, який датований 1644 роком, то можливо будемо говорити і про 16 століття", - каже вчителька історії Галина Мельник.

Є ще одна версія: під козацькими хрестами можуть бути поховані поляки, тоді це була звична практика. Єдине, в чому і історики і активісти упевнені, що тут поховані не росіяни.

"Підтвердження, що на цій території росіян не було ніколи, якщо візьмемо південь, де збереглись кладовища з козацькими хрестами. У селах жили українці, були болгари, греки, старовіри", - каже дослідник стародавніх цвинтарів Роман Маленков.

Старовинний хрест 1644 року

А хрести, що на надгробках були поширені всією Україною, від сходу до Карпат. Виявлений цвинтар активісти беруться розчищати самі, бо ж фінансування таких робіт не передбачено державою, кажуть. Волонтери створили мапу "Старовинні цвинтарі України" - туди вже внесли понад вісім сотень поховань, серед них і цей цвинтар. Сподіваються: стародавні цвинтарі колись визнають об’єктами культурної спадщини і цей статус захистить їх від руйнації.

Оце так знахідка! На Вінниччині випадково знайшли старовинний козацький цвинтар!

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