В Україні знову лютує коронавірус: які симптоми нових підвидів та чи буде карантин

До України повертається коронавірус

За серпень 14 летальних випадків через ковід — у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях і Києві.

В Україні поширюються два нові субваріанти коронавірусу — «Стратус» і «Нібсус». За минулий тиждень зареєстровано понад три з половиною тисячі випадків захворювання. Це втричі більше, ніж за тиждень до цього.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Пан Юрій всьоме хворіє на ковід. Він з тих, хто перебуває у групі ризику — переніс два інфаркти і має три стенти. Попередні рази ковід був у легкій формі. Але імунітет після вірусу вже знизився, вакцинацію він робив давно. Цього разу відчув сильну слабкість, температуру, нежить. Сімейна лікарка зробила кардіограму і одразу направила до стаціонару.

Наразі в цьому інфекційному відділенні 24 хворих у стаціонарі, і двоє дуже тяжких — у реанімації. Пан Петро лише сьогодні почав дихати без кисневої маски. Його ковід почався з сильної задишки. Він у боксі разом з дружиною, пані Марією. Вона доглядала за чоловіком ще вдома, а зле вже стало, коли прийшла провідати його в лікарні.

Пані Марія в ремісії після онкологічного захворювання, її чоловік онкохворий. Усіх, хто мають тяжкі захворювання, закликають пильнувати своє здоров’я, особливо в місцях скупчення людей, бо ковід з кожним днем набирає обертів.

«Пацієнти групи ризику — це 60–65+ років, онкологічна група, серцеві захворювання, вони мають спостерігатися лікарем і бути доправленими до стаціонару, бо та хронічна хвороба може загостритися», — каже завідувачка інфекційного відділення №2 Свято-Михайлівської клінічної лікарні Людмила Мінова.

Лікарі, які щодня бачать пацієнтів, кажуть, що новий ковід лише точково змінив свої симптоми.

«Трошки змінився перебіг, більше катаральних проявів, тобто нежитю, кашлю. Більше гайморитів, більше кашлю, сиплість голосу», — кажуть медики.

А от у лабораторіях достеменно бачать зміни. Ось сюди стікаються усі ПЛР-тести зі столичних поліклінік. Позитивні випадки відправляють до референс-лабораторії. І лише там уже можуть підтвердити, що це новий підвид — «Стратус».

«Лабораторні дослідження показують, що переважна більшість киян нині хворіє на підвид „Омікрона“ — „Стратус“. Чому захворюваність знову зростає влітку? Медики пояснюють, що ковід — молодий вірус, у нього ще немає вираженої сезонності, і коли відпочивають інші віруси, наприклад, грип — ковід прогресує», — каже кореспондентка ТСН.

Лиш у столиці за останній тиждень захворіло вчетверо більше людей, ніж за попередні 7 днів.

«Серпень місяць, люди багато мігрують. Плюс у нас постійні тривоги в бомбосховищах, кількість контактів може впливати на рівень захворюваності. Якщо ми говоримо про „Стратус“, то він швидше розповсюджується серед людей», — каже головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Крім того, що в Україні нині переважає підвид «Стратус», уже лабораторно підтверджено 2 випадки ще одного субваріанту під назвою «Німбус». Перший випадок зафіксували на Вінниччині, другий — на Одещині. Це два субваріанти вірусу «Омікрон». Медики кажуть, що вони більш заразні, проте не викликають тяжчого перебігу захворювання. Проте однаково ускладнення призводять до летальних випадків.

Наразі немає підстав для карантину в жодній області України. Але є карантинні заходи в окремих закладах. Наприклад, в Одеській обласній лікарні та в перинатальному центрі відвідувачів просять надіти маски.

Карантинні заходи в цій лікарні запровадили після того, як стали фіксувати хворих на коронавірус у різних відділеннях, як-от в інсультному, де й без того важкі пацієнти.

90-річна пані Лідія теж потрапила сюди з інсультом. А ПЛР-тест показав ще й коронавірус. Щоправда, літня жінка вже йде на поправку. Її вчасно доправили до лікарні.

За останній тиждень хворих в Україні побільшало втричі — зареєстрували понад три з половиною тисячі випадків. Але торік у цей самий період було понад 15 тисяч хворих. Тому в МОЗ переконують, що нові субваріанти коронавірусу не мають епідемічного потенціалу і не призведуть до нової пандемії.

