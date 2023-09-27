В Україні знову можуть почати вимикати електрику: поради експертів, як до цього підготуватись

Українців закликають заздалегідь подбати про все необхідне у випадку вимкнення електрики.

В Україні активно готуються до опалювального сезону: на складах ТЕЦ накопичено вугілля, а обсяг газу в сховищах сягнув необхідної позначки для проходження зими. Проте експерти наголошують, що українцям потрібно бути готовими і до вимкнення електрики, як це було минулої зими.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Чи готовий Київ до опалювального сезону

Одна із обслуговуючих компаній Києва каже, що їхня котельна забезпечує теплом 5 багатоповерхівок, дитсадок та офісний центр. Там нарікають, що котельна та обладнання там старе, а власники цього поки не поспішають все ремонтувати.

"Ми просто даємо газ, а вони нічого тут не хочуть ремонтувати. Самі розумієте, метал зношується, капає. Там насправді, якщо ви поглянете - вільний прохід дощу і всього на світі", - каже директор обслуговуючої компанії з теплопостачання Тарас Пархоменко.

Аварійна котельня у Києві / Фото: ТСН

Єдиний вихід із ситуації - переключити будинки з котельні до мережі міста, проте це рішення має ухвалити спеціальна комісія.

Заступник голови КМДА Дмитро Пентелєєв каже, що це єдиний метод, оскільки закупівля нового обладнання та ремонт котельні обійдеться дорожче. Він наголошує, що це неможливо зробити цього року, а тому котельня повинна пережити холоди.

У КМДА звітують – столиця до зими готова на 90%. На перевірку та ремонт тепломереж із міського бюджету спрямували понад мільярд гривень.

"Частину пошкоджень ліквідовано, а частину – 80 пошкоджень залишилося, які ми встигаємо ліквідувати до початку опалювального сезону", - наголошує Дмитро Пентелєєв.

Експерти радять не розслаблятись

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко рекомендує українцям не розслаблятись та не думати, що ця зима буде простою.

"Взимку, якщо температури будуть -10, а жодних обстрілів не буде, то ситуація буде, знаєте так, по лезу – ми може пройдемо, а може ні. Кожен блок, який пішов в аварійний ремонт, бо йому там 50 років навіть без обстрілів, він буде це лезо хитати в бік того, що когось треба відключити", - наголошує Олександр Харченко.

У деяких будинках є генератори

У деяких будинках ще від минулого опалювального сезону встановили генератори. Голова ОСББ Ярослав Мельник розповідає, що у 23-поверховому будинку на 199 квартир мешканці ще минулого року купили генератор, потужністю 28 кіловат. Він гарантуватиме те, що у будинку буде опалення, вода та працюватиме ліфт у випадку вимкнення електрики.

Ярослав Мельник

Вартість генератора 350 тисяч гривень. Ще минулого року в столиці запровадили програму часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії для багатоповерхівок. За нею будинку Ярослава повернули 80 тисяч.

Як українцям підготуватись до вимкнення електрики

Експерти рекомендують українцям пригадати, що вони робили минулої зими, коли почались удари по енергетичній інфраструктурі та аварійні вимкнення світла.

"Обов’язково перевірити всі електрозапобіжники, автоматичні вимикачі і проводку. Утеплити трубопроводи на горищі, в підвалі, ущільнити двері, вікна в місцях загального користування. Тобто, речі, які постійно треба робити, а зараз вони просто критичні", - каже ТСН голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин.

Українцям також радять купити альтернативні джерела тепла, замінити лампи розжарювання на світлодіодні та подумати про альтернативні джерела електрики.

Також варто перевірити справність ліхтариків та повербанків, купити газовий примус та запаси необхідної їжі.

Як підготуватись до вимкнення електрики

"Якщо ви хочете включити чайник, а це страшенний споживач, який реально жере електрику, як дурний – налийте туди чашку, яку ви реально будете пити. Ви включили чайник, обленерго зрозумів, що в нього не вистачає ліміту енергії на ваш будинок і у вас електрика закінчилася. Все – вас відключили з усім будинком", - наголошує Олександр Харченко.

Тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення в уряді обіцяють не збільшувати до кінця опалювального сезону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Температура понад -10 і тепло може зникнути! А електрочайник може лишити без світла багатоповерхівку

Нагадаємо, 21 вересня Росія завдала ударів по енергетичних об'єктах після 6-місячної перерви. Є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах.

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