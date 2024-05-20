В Україні знову відключатимуть світло, а тариф значно зросте: свіжі подробиці

На жаль, дефіцит електрики час від часу виникатиме.

Битва за світло триває. Аварійні відключення електроенергії з нами на роки. Такі невтішні прогнози роблять експерти. Ба більше, платити за світло доведеться значно більше.

Наскільки зросте тариф за електроенергію, де шукати графіки відключень та що чекає на українців взимку та у літні місяці? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Відключень може і не бути?

Відключень електроенергії може і не бути. Однак, ймовірно тільки упродовж ночі та вранці, оскільки потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Володимир Кудрицький також розповів, чому компанія була вимушена запровадити графіки відключень.

Дефіцит електроенергії

На жаль, дефіцит електрики час від часу виникатиме. Очільник “Укренерго” підтвердив, що цього тижня, протягом літа, протягом осені і зими, українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень.

Однак, найближчими днями ситуація з електроенергією має покращитись, але не у вечірні піки. Навіть імпорт електрики наразі не перекриває нестачу. Глобально стоїть велика задача з відновлення власної генерації. Про це в бліцінтерв’ю “Телеграфу” розповів народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

“Нині йдуть переговори із західними фінансовими інституціями — щодо кредитів на відновлення генерації. Очевидно, це не швидкий процес. І, скажімо відверто, крім грошей на відновлення енергооб’єктів, треба чимало часу”, — сказав він.

Відключення світла влітку якщо і будуть, то ймовірно, не перевищуватимуть двох годин на день. А от ситуація з електропостачанням взимку буде значно складнішою. Про це заявляє експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, передає “Громадське радіо”

“За умови спеки частота відключень може збільшуватись, але не так, як ми бачили, можливо, і не кожен день. До 2 години на день електроенергія може бути буде відсутня, а от зима буде складна, бо ми не встигаємо все відновити, відбудувати”, — зазначив експерт.

За прогнозами експерта, навіть, якщо зима буде тепла, то відключення можуть бути такими, які українці бачили у 2022-2023 роках. А якщо зима буде холодною, то відключення будуть ще тривалішими.

Ситуація зі світлом у столиці

Зазначимо, що 20 травня 2024 року в Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів. Про це йдеться в повідомлені “Укренерго”. Графіки будуть діяти з 18:00 до 24:00. Також зазначено, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Графіки відключень

Примітно, що під час графіків відключень електрики у Києві споживачів електроенергії поділили на кілька черг. Кожній з цих груп по черзі будуть вимикати світло на чотири години. Водночас мешканців столиці попередили, що можливі похибки у 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами. Графіки погодинного відключення можна знайти на сайтах YASNO та ДТЕК.

Також глянути на графіки відключення можна у чат-боті YASNO в Телеграмі. Для цього перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично; оберіть свій регіон; натисніть “Можливі відключення”; введіть свою адресу.

Пункти незламності

Нагадаємо, що під час довготривалих відключень українці можуть скористатися “Пунктами незламності”. Зокрема, в Києві відкрито близько тисячі таких об’єктів. Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися у застосунку “Дія”, в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на офіційному сайті. Також у застосунку “Дія” є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий “Пункт незламності”, дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет — для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в “Дії”.

Що буде з електроенергією влітку?

Про те, що імпорт електроенергії не здатен наразі повністю покрити наші потреби, але може значно пом’якшити ситуацію, зазначив і Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики в інтерв’ю НВ.

Проте, без обмеження постачання електроенергії як промисловості, так і населенню влітку не обійтись. Такий прогноз зробив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Більш песимістичні прогнози у Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Він вважає, що ситуація з аварійними відключення світла може затягнутися на роки.

Про те, що без аварійних відключень не обійтись цього року, говорили і раніше. Росія ракетними ударами по українській енергосистемі вивела з ладу 6000 МВт, а це означає, що в Україні доведеться повертатися до графіків обмеження електропостачання. Про це в ефірі “Еспресо” заявляв народний депутат України Олексій Кучеренко.

Нові тарифи?

Тим часом у Міненерго спрогнозували, наскільки може зрости тариф на світло. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За словами Колісника, якщо проводити аналогію з минулим роком, випливає, що тариф на електроенергію може збільшитися приблизно в 1,5-2 рази. Наразі ж тариф на електроенергію становить 2,64 грн/кВт-год для індивідуальних побутових споживачів. Ба більше, підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим, ніж очікувалося. Якщо наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 грн/кВт-год, то зараз розглядається максимальний рівень — близько 4 грн/кВт-год. Про це повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку.

Народний депутат Олексій Кучеренко також повідомив про те, що за його даними, новий тариф може бути в межах 3,5-4 грн/кВт-год.

Без діла в Кабміні точно не сидять. Нардеп Сергій Нагорняк в інтерв’ю “Телеграф” розповів, що нині в уряді йдуть активні обговорення про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Ймовірно, ціни можуть скакнути вже від 1 червня навіть до 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів.

“У січні, в інтерв’ю вашому виданню я прогнозував, що вартість електрики для населення цього року виросте вдвоє”, — зазначив Нагорняк.

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення затверджує Кабінет міністрів з подання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Також відомо, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей. Його обсяг визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже, від постачань військової допомоги від партнерів.

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