В Україні знову відключають світло: де і як шукати графіки, покрокова інструкція

14 травня “Укренерго” оголосило про запровадження аварійних відключень світла у всіх областях України через значний дефіцит електроенергії в системі.

Битва за світло! Аварійні відключення електроенергії вже відчули не тільки промислові споживачі, але й пересічні українці. Причина — дефіцит електроенергії через атаки Росії на енергосистему України. Ба більше, погода також зіграла злий жарт з українцями. Різке похолодання змусило людей увімкнути обігрівачі, а це додаткове навантаження на енергосистему. Тепер електроенергію вмикатимуть погодинно.

Де шукати графіки відключень, наскільки масштабними можуть бути такі обмеження для населення та що чекає на українців у літні місяці споживання електроенергії? Всі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Битва за світло

Режим економії увімкнено, а електроенергію навпаки — вимкнено. 14 травня “Укренерго” оголосило про запровадження аварійних відключень світла у всіх областях України через значний дефіцит електроенергії в системі. Причина — зростання споживання через похолодання на тлі російських обстрілів енергосистеми. Адже кількома днями раніше РФ атакувала Україну цілою низкою видів озброєння, спрямувавши удар на об'єкти генерації та передавання електроенергії.

“«Укренерго» запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Це вимушена міра для стабілізації роботи енергосистеми країни. Для всіх регіонів, і для Києва зокрема, вже сформовані графіки відключень електроенергії. Енергетики зараз роблять все можливе щоб якнайшвидше стабілізувати енергосистему. Але від кожного з нас, від нашого з вами свідомого ставлення до економії електроенергії залежить наскільки швидко ми зможемо повернутися до життя без відключень! Економте! Допомагайте у «битві за світло»!”, — повідомили в КМВА.

Такі повідомлення можна знайти мало не на всіх офіційних сторінках державних органів влади та безпосередньо компаній, які відповідають за електропостачання. Також зазначається, що під час довготривалих відключень українці можуть скористатися “Пунктами незламності”.

“Нагадаємо, «Пункти Незламності» — острівці безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії”, — йдеться у повідомленні КМВА.

Зокрема, в Києві відкрито близько тисячі таких об’єктів. Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися у застосунку “Дія”, в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на офіційному сайті. Також, у застосунку “Дія” є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий “Пункт незламності”, дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет — для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в “Дії”.

Де ще будуть вимикати світло?

Ситуація в енергосистемі важка і зберігається дефіцит електроенергії. Тому в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях 16 травня можливі стабілізаційні відключення, зазначили у ДТЕК. Представники компанії додали, що можливі відключення також і на Донеччині. В ДТЕК попрохали споживати електроенергію розумно. В компанії Укренерго також наголосили, що 16 травня графіки погодинних відключень світла діятимуть по всіх областях нашої держави. Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.

Ситуація зі світлом у Києві

Зазначимо, що у Києві споживачів електроенергії поділили на кілька черг. Кожній із цих груп по черзі будуть вимикати світло на чотири години. Мешканців столиці попереджають, що можливі похибки у 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами. Графіки погодинного відключення можна знайти на сайтах YASNO та ДТЕК.

Щоб перевірити, коли і де будуть у столиці вимикати світло: перейдіть на сайт ДТЕК; виберіть “Відсутня електроенергія”; введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках. Для отримання графіка за допомогою YASNO, зробіть такі кроки: перейдіть на сайт YASNO; виберіть свій регіон у правому верхньому кутку; натисніть на “Графік можливих відключень”; введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також глянути на графіки відключення можна у чат-бота YASNO в Телеграмі. Для цього перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично; оберіть свій регіон; натисніть “Можливі відключення”; введіть свою адресу.

ДТЕК на YASNO працюють з перебоями?

Однак, вранці 16 травня сайт YASNO працював з перебоями. За попередніми даними, це через велике навантаження на офіційну сторінку компанії в інтернеті. Окрім того, сайт ДТЕК також працює через раз. Проблематично подивитися актуальний графік відключення.

Зазначимо, що графіки відключень у Києві 16 травня застосовуються у проміжках з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00. При цьому в компанії YASNO зауважили, що в новому графіку для споживачів вимкнення електроенергії мають проміжки у 2-4-3 години, а не 2-3-4 години, як це було раніше. До того ж кількість груп споживачів у столиці збільшилася з трьох до шести. Ця зміна має на меті підвищити передбачуваність і точність відключень електроенергії, забезпечивши їхню точну відповідність графіку. Як результат, більше споживачів матимуть доступ до електроенергії одночасно.

Тролейбуси замінять на автобуси

Багато питань виникало в українців і до роботи громадського транспорту. Однак тут влада спрацювала на випередження. У випадку відключення світла, тролейбуси на маршрутах частково замінять автобусами. Про це розповів речник КП Київпастранс Олег Грищак в ефірі “Київ24”: “На випадок знеструмлення, у нас є резервні автобуси, які готові виїхати на заміну. Так було на маршруті 41 тролейбуса на Святошино. Повністю замінити рух тролейбусів на автобуси ми не можемо, але по пріоритетних напрямках дублерами замінимо”.

Проте інтервали між прибуттям транспорту стануть більшими. Дані про оновлення публікуватимуть у Телеграм-каналі Київпастрансу “Зміни руху”.

Що буде з електроенергією влітку?

В свою чергу, експерти роблять невтішні прогнози щодо ситуації з електроенергією в Україні. Виявляється, що навіть імпорт електроенергії не здатен наразі повністю покрити наші потреби, але може значно пом’якшити ситуацію, зазначає Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики в інтерв’ю НВ: “Коли за аварійною допомогою звертається безпосередньо Укренерго, то іноді наші партнери просто не готові згенерувати достатню кількість електроенергії. Якщо ж це відбуватиметься плановано, то, звісно, нам зможуть постачати весь той обсяг, який ми здатні взяти”.

Проте без обмеження постачання електроенергії як промисловості, так і населенню влітку не обійтись. Такий прогноз дає Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова: “Тут причина зрозуміла: запрацюють кондиціонери — і в квартирах, і в офісах та магазинах. Причому це відбуватиметься одночасно з виходом у плановий ремонт деяких блоків атомних електростанцій. Але, я думаю, відключення для населення не будуть якісь критичні”.

Більш песимістичні прогнози у Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Він вважає, що ситуація з аварійними відключення світла може затягнутися на роки: “Зараз мова йде про те, що обмежувалися одночасно 7−8% від загальної кількості споживачів в Україні, втім, на досить незначний час. Я думаю, що приблизно такі ж обмеження на нас чекають в найближчому майбутньому на доволі регулярній основі — йдеться про 2−2,5−3 роки”.

Усик вступив у битву за світло

Зрозуміло, що без допомоги Україні не обійтись. Тому у битву за світло вступив і відомий український боксер Олександр Усик. Він разом з ДТЕК просить світову спільноту допомогти захистити і відновити українську енергосистему від російських терористичних атак. Боксер записав відповідне відеозвернення, опубліковане в його соцмережах.

Нагадаємо, компанія ДТЕК та боксер Олександр Усик запустили спільну ініціативу “Битва за світло”, мета якої — привернути увагу світу на критичне становище української енергосистеми внаслідок російських ракетних атак і залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення. Мова зокрема йде про поставку запасних комплектуючих для всіх енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, та додаткових систем ППО для України.

Кампанія “Битва за світло” стартувала напередодні бою Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу, який пройде 18 травня в Саудівській Аравії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні знову відключають світло! Де і як шукати графіки? Покрокова інструкція

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